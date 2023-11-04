Kocaeli’de 16 bin çiftçiye 2,7 milyon litre mazot

Katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeyi teşvik ederek çiftçilerin gelir düzeyini artırmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal kalkınmaya ve hayvancılığa yönelik desteklerini sürdürüyor. Tarımsal faaliyetlere destek amacı ile geçtiğimiz günlerde yapılan törende mazot kartlarını alan çiftçiler, kendilerine tanımlanan miktarda mazotlarını petrol istasyonlarından alıyor. Destek kapsamında 16 bin çiftçiye toplamda 2 milyon 700 bin litre mazot veriliyor.





ÇİFTÇİLER MUTLU

Başkan Tahir Büyükakın’ın imkanlar dahilinde tarıma destek verdiğini belirten Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, “Bu bizim için can suyu, tarımsal üretime devam edebilmemiz için elimizden tutuyor. Kandıralı çiftçiler adına kendisine teşekkür ediyoruz. Üretimimizde zorluklar var. Tahir Başkanımızda bu zorlukları çok iyi etüt ettiği için de her zaman yanımızda olmaya devam ediyor. Son üç yılda Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin tarımsal hibe projelerinin yüzde 80’i Kandıra’ya geliyor. Mazot desteği ise devletin vermiş olduğu ÇKS kaydına göre en düşükten yani iki dönümden son limit 40 dönüme kadar devam ediyor. Mazot miktarı 50 litreden 250 litreye kadar çıkıyor. Allah razı olsun bütün çiftçilerimiz çok mutlu” dedi.





ARAZİYE GÖRE HAK TANINIYOR

Petrol istasyonuna Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen mazot kartı ve traktörüyle yakıt almaya gelen çiftçilerden Mustafa Özder (52), “ÇKS’de ne kadar dönüm arazimiz varsa ona göre mazot veriliyor. Biz de bu verilen mazot ile ekimimizi yapıyoruz. Şu an biliyorsunuz sürüm zamanı, ekim zamanı geldiğinde de ekim yapıyoruz. Mazot desteklemesi de bizim için çok çok iyi oluyor. Mazot çiftçi için en önemli unsur. Sağ olsun Tahir Başkanımızın verdiği bu destekle mazot sıkıntımızı gidermiş oluyor. Bunun için çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

MAZOT OLMAZSA TARIM YAPAMAYIZ

Traktörüyle mazot almaya gelen bir diğer çiftçi Ali Ustürk (72), “Başkanımızdan Allah razı olsun, böyle dar bir zaman bize böyle bir yardımda bulundu. Mazot olmaz ise tarım yapamayız” dedi. Bir diğer çiftçi Zülkif Efe (65) ise mazot yardımı ile çiftçilerin çok rahatladığını, tarımsal faaliyetlerini daha rahat yapabildiğini ve bu destekleri sunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür ettiğini aktardı.



