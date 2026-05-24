Kocaeli'de trafiği rahatlatacak yeni kavşak kolu hizmete girdi

Büyükşehir Belediyesinin bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve ulaşımı kesintisiz hale getirmek amacıyla başlattığı projede çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, yapım çalışmaları nedeniyle 14 Nisan’da ulaşıma kapatılan eski yonca kavşağın yerine inşa edilen direksiyonel kavşak kolundaki imalatlar 41 günde tamamlanarak sürücülerin kullanımına sunuldu.