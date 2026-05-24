Kocaeli'de trafiği rahatlatacak yeni kavşak kolu hizmete girdi

22:1824/05/2026, Pazar
IHA
"Başiskele Kavşağı Koridor Projesi"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin "Başiskele Kavşağı Koridor Projesi" kapsamında D-130 kara yolundan Ömer Türkçakal Bulvarı’na geçişi sağlayan yeni direksiyonel kavşak kolu, 41 günlük çalışmanın ardından tamamlanarak trafiğe açıldı.

Kocaeli’de hayata geçirilen "Başiskele Kavşağı Koridor Projesi" kapsamında, D-130 kara yolundan Ömer Türkçakal Bulvarı’na geçişi sağlayan yeni kavşak kolu hizmete girdi.

Büyükşehir Belediyesinin bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve ulaşımı kesintisiz hale getirmek amacıyla başlattığı projede çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, yapım çalışmaları nedeniyle 14 Nisan’da ulaşıma kapatılan eski yonca kavşağın yerine inşa edilen direksiyonel kavşak kolundaki imalatlar 41 günde tamamlanarak sürücülerin kullanımına sunuldu.

Çalışmaların bitmesiyle birlikte D-130 kara yolundan İzmit yönüne ulaşımı sağlayan sahil yolu bağlantısı da yeniden trafiğe açıldı. Yeni trafik düzenlemesi sayesinde bağlantı noktalarındaki bekleme sürelerinin azalacağı, D-130 üzerindeki trafik yükünün hafifleyeceği ve şehir merkezine ulaşımın daha akıcı hale geleceği kaydedildi.



