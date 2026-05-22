Üsküdar-Sultanbeyli metro hattının son kısmı açıldı: 9 gün ücretsiz hizmet verecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), M5 Üsküdar-Sultanbeyli metro hattının son etabı olan Sancaktepe Şehir Hastanesi, Veysel Karani, Hasanpaşa ve Sultanbeyli istasyonları hizmet vermeye başladı. Metro hattı, bayram tatilini de kapsayan 9 gün boyunca ücretsiz hizmet verecek
Hattın açılışı dolayısıyla Sultanbeyli'de düzenlenen programda konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, bu hat ile Üsküdar'dan Sultanbeyli'ye ulaşım süresinin 50 dakikaya düştüğünü söyledi.
Mevcut minibüs ve otobüs hatlarının yeni açılan metro duraklarına göre yeniden düzenleneceğini aktaran Aslan, metro hattının açılışa özel olarak bugünden itibaren 5 gün, 4 gün de Kurban Bayramı dahil olmak üzere toplam 9 gün İstanbullulara ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.
Aslan, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattının açılışının ise 29 Ekim'de yapılacağını açıkladı.
Konuşmaların ardından Aslan ve beraberindeki heyet, kurdele kesiminden sonra metroda ilk yolculuğu yaptı.
Hattın Sancaktepe Şehir Hastanesi, Veysel Karani, Hasanpaşa ve Sultanbeyli istasyonları da açılışla birlikte yolcu almaya başladı.