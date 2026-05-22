Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Üsküdar-Sultanbeyli metro hattının son kısmı açıldı: 9 gün ücretsiz hizmet verecek

Üsküdar-Sultanbeyli metro hattının son kısmı açıldı: 9 gün ücretsiz hizmet verecek

16:0522/05/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Üsküdar-Sultanbeyli metro hattı
Üsküdar-Sultanbeyli metro hattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), M5 Üsküdar-Sultanbeyli metro hattının son etabı olan Sancaktepe Şehir Hastanesi, Veysel Karani, Hasanpaşa ve Sultanbeyli istasyonları hizmet vermeye başladı. Metro hattı, bayram tatilini de kapsayan 9 gün boyunca ücretsiz hizmet verecek

Hattın açılışı dolayısıyla Sultanbeyli'de düzenlenen programda konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, bu hat ile Üsküdar'dan Sultanbeyli'ye ulaşım süresinin 50 dakikaya düştüğünü söyledi.

Metro hattının saatte yaklaşık 65 bin yolcu taşıyacak kapasiteye sahip olduğunu dile getiren Aslan,
"Milyonlarca İstanbullunun hayatı kolaylaşacak. Günde 65 bin, bunu yılla çarpın... Ve sadece Sultanbeyli'de oturanlar yararlanmayacak, Sancaktepe de Çekmeköy de Üsküdar da yararlanacak."
dedi.
9 gün ücretsiz hizmet verecek

Mevcut minibüs ve otobüs hatlarının yeni açılan metro duraklarına göre yeniden düzenleneceğini aktaran Aslan, metro hattının açılışa özel olarak bugünden itibaren 5 gün, 4 gün de Kurban Bayramı dahil olmak üzere toplam 9 gün İstanbullulara ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Aslan, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattının açılışının ise 29 Ekim'de yapılacağını açıkladı.

Konuşmaların ardından Aslan ve beraberindeki heyet, kurdele kesiminden sonra metroda ilk yolculuğu yaptı.

Hattın Sancaktepe Şehir Hastanesi, Veysel Karani, Hasanpaşa ve Sultanbeyli istasyonları da açılışla birlikte yolcu almaya başladı.




#İbb
#metro
#Sultanbeyli
#Üsküdar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İl Dışı Tayin SONUÇLARI SON DAKİKA SORGULAMA İSİM LİSTESİ: İl dışı tayin sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır?