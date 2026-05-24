Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samsun
Samsun'da bayram yoğunluğunu azaltmaya yönelik adım: Vatandaşlar ücretsiz olarak kullanabilecek

Samsun'da bayram yoğunluğunu azaltmaya yönelik adım: Vatandaşlar ücretsiz olarak kullanabilecek

19:0024/05/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Havza’da bayram boyunca 3 okul bahçesi ücretsiz otopark olacak
Havza’da bayram boyunca 3 okul bahçesi ücretsiz otopark olacak

Havza Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ilçe merkezindeki trafik ve otopark yoğunluğunu azaltmak amacıyla, merkezdeki 3 okulun bahçesini bayram tatili sonuna kadar vatandaşların kullanımına ücretsiz açıldığı aktarıldı.

Samsun’un Havza ilçesinde Kurban Bayramı tatili boyunca yaşanabilecek trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla 3 okul bahçesi ücretsiz otopark olarak vatandaşların kullanımına açıldı.


Havza Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, 9 günlük bayram tatili süresince şehir içi trafiğinin rahatlatılması ve otopark sorununun önüne geçilmesi amacıyla ilçe merkezine yakın konumda bulunan bazı okul bahçelerinin geçici olarak otopark hizmeti vereceği bildirildi. Açıklamada, Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi, İmam Hatip Ortaokulu ve 25 Mayıs İlkokulu bahçelerinin bayram tatili sonuna kadar ücretsiz şekilde vatandaşların kullanımına sunulduğu ifade edildi.

Bayram yoğunluğunun en aza indirilmesi amaçlanıyor

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Kurban Bayramı’nın ilçede huzur ve güven içerisinde geçirilmesi adına çeşitli tedbirlerin alındığını belirterek,
"Önceliğimiz selin izlerini silmek. Bu amaçla çalışmalarımız devam etmekte ve ilçede hayat normale dönmekte. Öte yandan Kurban Bayramı nedeniyle ilçemizde bir dizi tedbir alındı. Alınan tedbirler kapsamında bayram yoğunluğu nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğunu en aza indirebilmek için ilçe merkezine yakın üç okulumuzun bahçeleri, 24 Mayıs tarihinden itibaren bayram tatili sona erene kadar otopark olarak halkımızın hizmetine açılmıştır"
dedi.


#Otopark
#Trafik
#Bayram
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BALIKESİR BAYRAM NAMAZI SAATİ 2026: Balıkesir'de Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet takvimi