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Kocaeli'de yürek yakan olay: Denize giren iki kardeşten biri boğuldu

Kocaeli'de yürek yakan olay: Denize giren iki kardeşten biri boğuldu

23:0516/06/2026, Salı
DHA
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Serinlemek için girdiği denizde boğuldu, kardeşi hastaneye kaldırıldı.
Serinlemek için girdiği denizde boğuldu, kardeşi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde denize giren iki kardeşten Ali S. (17) boğuldu, ekipler tarafından kurtarılan kardeşi T.S. (14) ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Darıca’ya bağlı Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'nde bulunan halk plajında meydana geldi. Denize giren Ali S. ile kardeşi T.S., kıyıdan uzaklaştıktan sonra çırpınmaya başladı.

İki kardeşin çırpındığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Cankurtaranlar da kardeşlere müdahale etti.

Ekipler tarafından çıkarılan kardeşlerden Ali S.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Su yuttuğu belirlenen T.S. ise ambulansla hastaneye sevk edildi. Ali S.’nin cenazesi inceleme sonrası morga kaldırıldı.





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