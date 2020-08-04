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KOCAELİ

Kocaelili vatandaşlar korkudan su içemiyor: Dereye atılan kurban atıkları 150 kişiyi hastanelik etti

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli Karamürsel ilçesine bağlı Yalakdere Mahallesi'nde şebeke suyunun renginin değişmesi ve kötü koku gelmesi üzerine ekipler bölgede araştırma yapmış, mahalleye verilen su için kaynak olarak kullanılan dereye kurban atıklarının döküldüğü tespit edilmişti. Olayın ardından mahallede yaşayan yaklaşık 150 kişi hastanelik oldu. Vakalar nedeniyle korkan vatandaşlar ise su içemediklerini söyledi.

Haber Merkezi İHA
Dereye atılan kurban atıkları 150 kişiyi hastanelik etti.
Dereye atılan kurban atıkları 150 kişiyi hastanelik etti.

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesine bağlı Yalakdere Mahallesi’nde Kurban Bayramı’nın birinci günü şebeke hattında kötü kokulu bulanık su akmaya başladı. Vatandaşlar durumu hemen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine bildirdi. Sorunu gidermek için mahalleye gelen ekipler, bölgede araştırma yaptı. Araştırmada mahalleye su verilen Valideköprü Arıtma Tesisi’nin kaynak olarak kullandığı derenin üst kısımlarında kesilen kurbanların atıklarının dereye döküldüğü tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmanın ardından mahalleye tekrar temiz su verilmeye başlandı.


Mahalleli hastaneye akın etti


Yaşanan olay sonrasında mahallede yaşayan vatandaşlar, art arda mide bulantısı ve benzeri şikayetlerle çevredeki hastanelere gitmeye başladı. Aynı mahalleden yaklaşık 150 kişi çevredeki hastanelere zehirlenme şüphesi ile giderek tedavi olduğu öğrenildi. Mahallede yaşayan vatandaşlar ise şebeke hattından gelen suyu içmediklerini, kişisel temizliklerini yaparken kullandıklarını dile getirdi.

Suyun rengi ve kokusu değişince gerçek ortaya çıktı: Kurban atıklarının dereye dökmüşler
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Karamürsel'e yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Yalakdere Mahallesi'nde, dün öğle saatlerinde şebeke suyundan kötü koku gelmesi ve renginin değişmesi üzerine vatandaşlar, durumu Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne bildirdi. Sorunu gidermek için mahalleye gelen ekipler, bölgede araştırma yaptı.
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Araştırmada, mahalleye su verilen Valideköprü Arıtma Tesisi'nin kaynak olarak kullandığı derenin üst kısımlarında kurbanların kesiminin yapıldığı ve kurban atıklarının dereye döküldüğü bunun da derede kirliliğe yol açtığı tespit edildi.
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Ekipler Yalakdere, Taşağıl, Valideköprü, Semetler, Kızderbent ve Hayriye mahallelerine iletilen suyu keserek, derede temizlik çalışması başlattı. Dün öğle saatlerinde temizlik çalışmalarını başlatan ekipler, gece boyunca çalışmalarını sürdürdü. Bugün çalışmaların tamamlanmasının ardından mahallelere tekrar temiz su iletilmeye başladı.
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Su kirliliği hakkında konuşan Yalakdere Mahalle Muhtarı Samet Ertanal, Kaynak olan dereye atılan pisliklerle dere kirlenmiş. Dereden şebekeye basılan su vardı. Bu su arıtma sistemine girip oradan mahallemize geliyordu. Mahallemizde dünden beri koku içinde pis bir su akmakta. İSU müdürlerimiz, yetkililerimiz ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar bu konuyla alakalı. Bu biraz da bizim halkımızın kendi yaptığı bir yanlış. Çünkü, dereye pislik atılması hiç hoş bir şey değil.
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Sonuçta çoluğumuz, çocuğumuz, hayvanlarımız, herkes bu kaynaktan faydalanıyor. Dereye atmak yerine keşke kurban atıklarımızı, pisliklerimizi toprağı kazıp gömseydik. Bununla ilgili inşallah güzel sonuçlar elde edeceğiz. İnşallah sağlıklı, güzel bir suya kavuşacağız dedi.
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Konuyla ilgili İSU'dan yapılan açıklamada ise, Dün öğle saatlerinde kurumumuza suda koku ve bulanıklık olduğu yönünde gelen şikayet ile birlikte ekiplerimiz inceleme çalışması başlatmıştır.
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Yapılan incelemede Karamürsel Valideköprü Arıtma Tesisine gelen kaynak suyunda kirlilik olduğu belirlenmiş ve tesisten temiz su sağlanan bölgelerin suyu kesilmiştir. Ekiplerimizin yaptığı çalışmalar ile kirlilik temizlenmiş olup, saat 12.00 itibariyle bölgeye tekrar su verilmiştir ifadeleri kullanıldı.
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Suyun rengi ve kokusu değişince gerçek ortaya çıktı: Kurban atıklarının dereye dökmüşler
Tüm denetimlere rağmen bayramda Kurban Bayram'ında yapılan kesim işlemleri ve sonrasında kurallara riayet edilmiyor. Son olarak Kocaeli'nde vatandaşların sağlığını tehdit eden bir olay yaşandı. Karamürsel ilçesine bağlı Yalakdere Mahallesi'nde dün şebeke suyunun renginin değişmesi ve kötü koku gelmesi üzerine ekipler bölgede araştırma yaptı. Çalışma sonucu mahalleye verilen su için kaynak olarak kullanılan dereye kurban atıklarının döküldüğü tespit edildi.


Enfeksiyona neden olmuş


Konuyla ilgili konuşan mahalle muhtarı Samet Ertenal, “Bizim buradaki bütün köylerde gelen suyun toplandığı bir dere var. Derede toplanılan sular Altınova Hersek’e dökülüyor. Bu dere üzerinde kurulan bir arıtma tesisi var. Arıtma tesisi de deredeki yüzeysel suyu arıtıyor. Bu suyu arıtıp şebeke hatlarına veriyor. Bu Kurban Bayramı ile birlikte bir kanalizasyon patlaması mı yaşanmış, kurban atıkları mı atılmış, yanlış madde mi katıldı bilmiyoruz. Tam bir açıklama da yapılmadı. Bununla ilgili bir problem yaşadık. Vatandaşlarımız da şu anda hastanede. Çok üzücü bir durum. Benim edindiğim bilgilere göre çevre hastanelere giden yaklaşık 150 kişi var. Bunlar enfeksiyon kaptıklarını dile getiriyorlar. Bununla ilgili tedavi oldular. Zor bir süreçten geçiyoruz” dedi.

  • Torununun da zehirlendiğini söyleyen Kemal Kılıç isimli vatandaş, “Duyduğumuz kadar 70-80 kişi var. En son dün gece benim torunum da rahatsızlandı. Gece acile götürdüler. Bu sudan kaynaklı zehirlenmiş. Yüzünü yıkamakla, dişlerini fırçalamaktan kaynaklanmış. Bu suyu içmiyoruz, ama temizlikten kaynaklanmış. İlaçla tedavi olmuş ve evlerine dönmüşler. Kurban atıklarından olduğunu söylüyorlar. Ama neticesini tam bilmiyoruz” diye konuştu.

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