Kocaeli’nin kahraman ekibi 82 kişiyi enkazdan kurtardı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı arama kurtarma ekipleri ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı A Takımı, deprem bölgesinde günlerdir canla başla çalışıyor. Tonlarca ağırlıktaki enkazın altına korkusuzca giren, bir canı daha kurtarmak için saatlerce mücadele eden ekipler, son olarak Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da yabancı uyruklu bir çifte sağ olarak ulaşmayı başardı. AFAD ekiplerinin de yardımıyla Faez Ghanam ve eşi Fatma’yı enkaz altından sağ olarak çıkaran Büyükşehir ekiplerinin çalışmalarına Başkan Büyükakın da tanık oldu.

Büyükakın, "Arkadaşlarımız çok fedakarca çalıştılar. Onlar gerçek bir kahraman. Bu enkazın altına girmek ayrı bir cesaret, ayrı bir fedakarlık gerektiriyor. Günlerdir çok az uyuyup çok çalışıyorlar. Yüzleri gözleri toz içinde. Buradaki tüm ekip birbirine kenetlenmiş canla başla çalışıyorlar. Ekip arkadaşlarımın alnından öpüyorum. Allah razı olsun. Bu zor günlerde bize bu sevinçleri yaşatıyorlar. İyi ki varlar" dedi.