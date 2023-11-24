Kocaman bir sarılma yetiyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 7 kentte 1168 öğretmen, 19 bin 884 öğrenciye 728 konteyner sınıfta eğitim veriyor. Şehirlerde görevli öğretmenler de okul bahçelerine ya da konteyner kentlere kurulan konteyner sınıflarda öğrencilerini geleceğe hazırlıyor.

DEPREMİN ETKİSİNİ AZALTMAYA ÇALIŞIYORUZ

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bu yıl öğretmen olarak atanan Ayonkarahisarlı Okul Öncesi Öğretmeni Merve Tarcan, mesleğine depremzede çocuklarla başlamanın kendisine büyük bir sorumluluk yüklediğini aktararak şöyle konuştu: "Olabildiğince onlara destek olup travmalarını azaltmak ve etkisini en aza indirmek için uğraşıyoruz. Öğrencilerimi ilk gördüğüm anda çok mutlu oldum ve hala çok mutlu hissediyorum. Okuldan çıkarken bir öğrencimin 'Öğretmenim seni çok seviyorum' ya da sabah geldiğimde 'öğretmenim seni çok özledim' demesi, bana kocaman sarılarak karşılamaları, burada yaşadığımız tüm zorlukları unutturuyor."

KENDİ DE BİR DEPREMZEDE

Sınıf öğretmeni ve okul müdürü Neslihan Yorulmaz ise 21 yıldır İslahiye'de görev yaptığını ve kendisinin de depremzede olduğunu ifade etti. Deprem bölgesindeki tüm öğretmenlerin öğrencileri daha iyi bir geleceğe hazırlamak için çaba gösterdiğini belirten Yorulmaz, "Biz kendimiz depremzede olsak bile yetişkin olduğumuz için sıkıntı ve travmalarımızı okulun dışında bırakabiliyoruz ama çocuklarımızın da bu süreci en iyi ve hasarsız şekilde atlatması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Okul çocukların bakım, onarım ve tamir yeridir.” dedi.

Deprem 960 öğretmeni hayattan kopardı

"Asrın felaketi" 960 öğretmeni hayattan kopardı. Dulkadiroğlu ilçesindeki Şehit Öğretmenler İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Ayşe Ela (44) ile Ayşen İlboğa (35) depremlerde hayatını kaybetti. Okul müdürü Ertuğrul Kayaalp, “24 Kasım bu yıl biraz buruk geçecek” dedi. Ayrıca okuldaki öğrenciler bahçesde öğretmenlerinin isimlerinin yer aldığı çeşmede su içiyor.

Her şeye rağmen görevinin başında

Hatay'da, 6 Şubat depremlerinde yıkılan evinin enkazından 6 saat sonra yaralı kurtarılan 39 yaşındaki sınıf öğretmeni Halil Uyan, doktorlarının "Rapor verelim." demesine rağmen çok sevdiği mesleğine dönerek öğrencilerine eğitim vermeyi sürdürüyor. Kahramanmaraş merkezli depremlere 2 çocuğu ve eşiyle merkez Antakya ilçesindeki evlerinde yakalanan Uyan kaçmaya çalışırken 3'üncü kattan merdiven boşluğundan düştü. Yaklaşık 6 saat sonra yakınlarının yardımıyla enkazdan yaralı çıkarılan Uyan, 2 ay yatağa bağımlı kaldı. Uzun süren tedavilerinin ardından temmuzda ayağa kalkmayı başaran Uyan, meslek sevgisinin önüne, depremde yaşadığı acıların ve sağlık sorunlarının bile geçemediğini belirtti. Uyan, "Tedavi sürecim, yüzme, fizik tedavi şeklinde devam ediyor. Doktorum aslında çalışmamamı uygun gördü ama ben okulumdan, öğrencilerimden ayrı olamam." dedi.







