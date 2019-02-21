Gündem Kocamaz için formül arayışı
POLİTİKA

Kocamaz için formül arayışı

İYİ Parti'nin Mersin adayı Burhanettin Kocamaz'ın adaylığının seçim kuruluna teslim edilememesinin ardından başlayan tartışma devam ediyor. Kocamaz'ın adaylığı için formüller aranıyor.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Burhanettin Kocamaz
Burhanettin Kocamaz

Önceki akşam Kocamaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda parti içerisinde ihanet olduğunu öne sürdü. Kocamaz, "Sevgili Mersinliler, değerli yol arkadaşlarım; seçimi açık ara alacağımız bir durumda iken parti içinden vurulduk. Biz ne ihanetler gördük! Ama asla yılmadık" ifadelerini kullandı.

  • Bütün bu gelişmeler yaşanırken, farklı senaryolar da gündeme geldi. İYİ Parti Genel Merkezi, Kocamaz'ın yeniden aday olabilmesi için itirazların yapılacağı 48 saat içerisinde nasıl bir yol izleyeceğini araştırıyor. Kocamaz'ın, Mersin'de aday çıkaran DP, DSP ya da SP'den aday gösterilmesi formülü üzerinde duruluyor. Kocamaz'ın adaylığı, her üç parti ile yapılan görüşmelerin ardından netlik kazanacak. Bugün saat 17.00'ye kadar Kocamaz'ın hangi partiden aday olup olmayacağı belli olacak.

Eğer Kocamaz, DP, DSP ya da SP'den aday gösterilirse İYİ Parti'den istifa ederek bu

partilerden birinin adayı olacak. Bu partilerin adaylarından biri çekilecek. Kocamaz da bu üç partiden birine üye olarak seçimlere katılabilecek.

İYİ Parti'nin ikinci seçeneği ise seçimlerde işbirliği yaptığı ortağı CHP'nin adayını desteklemek.

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