‘Kocan elimizde' diyerek Suriyeli ailenin 8 yıllık birikimini çaldılar

Adana'da kendisini polis olarak tanıtan bir şahıs, 4 çocuk annesi 35 yaşındaki Emel Halaf'ı telefonla arayarak ‘Kocan elimizde, terörden suçlanıyor. Altınları bana getir, kocan ile birlikte mahkemeye götüreceğiz. Mahkeme kararı sonrası altınları alıyoruz, kocanı teslim ediyoruz. Eğer altınları vermezsen kocanı sınır dışı ederiz' dedi. Bunun üzerine genç kadın, eşi Casim'e ulaşmaya çalıştı ancak aynı şüpheliler tarım işçisi adamı da arayıp görüştüğü için bir türlü ulaşamadı. Bunun üzerine Emel Halaf, evdeki altınları Yüreğir ilçesine bağlı Yalnızca Mahallesi'ne otomobil ile gelen dolandırıcılara teslim etti. Bir süre sonra eşine ulaşan Halaf, dolandırıldığını anladı ve karı koca jandarmaya giderek şikayetçi oldu.





Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırma sonucu şüphelilerin adres tespiti yapıldı. Mersin'in Tarsus ilçesindeki adrese düzenlenen operasyonda H.A. ve M.R.A. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 20 tam altın, 3 adet yarım altın, 11 çeyrek altın, 2 çift küpe, 2 yüzük, 2 bin 800 TL ile 4 bin 600 ABD doları ele geçirildi. Altın ve paralar Halaf'a teslim edilirken 2 şüphelinin ise sorgusu sürüyor.

Halaf ailesi





SURİYE'DE EV YAPTIRMAK İÇİN BİRİKTİRDİ





Yaşadıklarını anlatan Emel Halaf, "Beni aradılar, kocan elimizde diyerek korkuttular. Ben de buna inandım, evdeki bütün altınları, paraları verdim. Onlar benim 8 yıllık emeğimdi. Ben hamileyken, çocuklarım küçükken bile tarlaya gittim hep para biriktirdim. Suriye'deki savaş bitti ve oraya gidip kendimize ev yaptıracaktık. Burada çadırda kalıyoruz. Altınları onun için biriktirmiştim. Allah jandarmadan razı olsun, altınlarıma kavuştum. Artık üstümde taşıyorum, kimseye vermem" dedi.





Casim Halaf ise tarlada çalışırken tanımadığı bir numaranın aradığını, 2 saat telefonda kendisini meşgul ettiğini, bu sırada da eşinin dolandırıldığını söyledi.







