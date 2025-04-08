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Karekodla 229 milyon liralık vurgun: Binlerce mobil banka kullanıcısını dolandıran şebeke çökertildi

Karekodla 229 milyon liralık vurgun: Binlerce mobil banka kullanıcısını dolandıran şebeke çökertildi

08:558/04/2025, Salı
DHA
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Şüpheliler, tek tek tespit edilip ekiplerin Diyarbakır'dan koordine edilmesiyle eş zamanlı operasyonda yakalandı.
Şüpheliler, tek tek tespit edilip ekiplerin Diyarbakır'dan koordine edilmesiyle eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Diyarbakır'da, sahte web sitesi kurarak yedek parça satışı bahanesiyle 229 milyon lira dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik polisin 6 ilde düzenlediği ‘Karekod' operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından, sahte web sitesi kurarak araç yedek parçası satışı yaptıkları bahanesiyle dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada, şüphelilerin 140 farklı olayda müşterileriyle iletişime geçerek ücretini peşin aldıkları yedek parçaları teslim etmediği, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre toplamda 229 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Güvenlik kameralarından yapılan incelemelerde ise şüphelilerin hesaplarına aktarılan paraları ATM'lerden cep telefonlarındaki karekodları okutarak çektikleri, bu paraları şebeke liderine götürdüğü belirlendi. Dolandırıldığını anlayan kişilerin, paralarını geri alabilme umuduyla şebeke üyelerine ait banka hesaplarına yeniden 0,5 ve 5 TL gibi sembolik para göndererek, havale işleminin açıklama kısmına ‘Dolandırıcı seni bulacağım, 2500 TL'mi geri ver yoksa sen bilirsin' ve ‘Seni çiğ çiğ yemez miyim, unutma adımı' yazdıkları görüldü.

18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 YILDIR ARANAN ŞEBEKE LİDERİ, İSTANBUL'DA YAKALANDI


Hakkında 413 suç kaydı olan ve 5 yıldır aranan şebeke lideri H.A., İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurularak İstanbul'da görevlendirilen özel ekip tarafından, yaklaşık 1 hafta süren saha takibinin ardından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şebekenin diğer üyeleri ise 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanıp, hesaplarına el konuldu. Şebeke lideri H.A.'nın da olduğu 18 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#diyarbakır
#mobil banka
#dolandırıcı

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