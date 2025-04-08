Karekodla 229 milyon liralık vurgun: Binlerce mobil banka kullanıcısını dolandıran şebeke çökertildi

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından, sahte web sitesi kurarak araç yedek parçası satışı yaptıkları bahanesiyle dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada, şüphelilerin 140 farklı olayda müşterileriyle iletişime geçerek ücretini peşin aldıkları yedek parçaları teslim etmediği, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre toplamda 229 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Güvenlik kameralarından yapılan incelemelerde ise şüphelilerin hesaplarına aktarılan paraları ATM'lerden cep telefonlarındaki karekodları okutarak çektikleri, bu paraları şebeke liderine götürdüğü belirlendi. Dolandırıldığını anlayan kişilerin, paralarını geri alabilme umuduyla şebeke üyelerine ait banka hesaplarına yeniden 0,5 ve 5 TL gibi sembolik para göndererek, havale işleminin açıklama kısmına ‘Dolandırıcı seni bulacağım, 2500 TL'mi geri ver yoksa sen bilirsin' ve ‘Seni çiğ çiğ yemez miyim, unutma adımı' yazdıkları görüldü.