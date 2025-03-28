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Kar maskeli ve sopalı darp kira anlaşmazlığından yaşanmış

Kar maskeli ve sopalı darp kira anlaşmazlığından yaşanmış

12:1128/03/2025, Cuma
DHA
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O.B., yaşları 16 ile 19 arasında değişen 5 arkadaşıyla, kar maskesi takarak yumruk ve sopalarla ev sahibini darp etti
O.B., yaşları 16 ile 19 arasında değişen 5 arkadaşıyla, kar maskesi takarak yumruk ve sopalarla ev sahibini darp etti

Adana'da S.T.'yi tekme ve yumruklarla döven kar maskeli kişilerin, kiracısı O.B. ve onun arkadaşları olduğu ortaya çıktı. Cep telefonuyla görüntülenen olayın ev kirası anlaşmazlığından çıktığı belirlenirken, gözaltına alınan O.B. ile 5 arkadaşı adliyeye sevk edildi.

Adana Seyhan'da otomobille gelen kar maskeli 5 kişi, S.T.'yi tekme, yumruk ve sopalarla dövdü. Olay anı, bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Darp sırasında sopanın kırıldığı görüldü. Kar maskeli kişiler S.T.'yi dövdükten sonra 8 bin lirasını da alarak geldikleri otomobile binip uzaklaştı. Yaralanan S.T., hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, cep telefonu görüntülerinden şüphelilerin kaçtığı otomobili belirledi. Polis, O.B. ile 5 arkadaşını gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.


O.B.'nin S.T.'nin kiracısı olduğu, kira nedeniyle anlaşmazlık yaşanınca tarafların tartıştığı belirlendi. Tartışmanın büyümesi üzerine O.B. yaşları 16 ile 19 arasında değişen 5 arkadaşıyla kar maskesi takarak otomobil ile bölgeye gelip, tekme, yumruk ve sopalarla ev sahibini darp etti.




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