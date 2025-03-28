Kar maskeli ve sopalı darp kira anlaşmazlığından yaşanmış

Adana Seyhan'da otomobille gelen kar maskeli 5 kişi, S.T.'yi tekme, yumruk ve sopalarla dövdü. Olay anı, bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Darp sırasında sopanın kırıldığı görüldü. Kar maskeli kişiler S.T.'yi dövdükten sonra 8 bin lirasını da alarak geldikleri otomobile binip uzaklaştı. Yaralanan S.T., hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, cep telefonu görüntülerinden şüphelilerin kaçtığı otomobili belirledi. Polis, O.B. ile 5 arkadaşını gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.