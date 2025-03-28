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Araç kurşunlatıp 20 milyon lira haraç isteyen şebeke çökertildi

Araç kurşunlatıp 20 milyon lira haraç isteyen şebeke çökertildi

09:5628/03/2025, Cuma
IHA
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Adana'da bir inşaat mühendisinden işlerini zarara uğrattığı gerekçesiyle 20 milyon TL haraç isteyip aracını kurşunlattığı iddia edilen eski ortağının da aralarında olduğu 5 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Adana'da inşaat mühendisi E.Ç (68), eskiden ortak olduğu A.Y (55) tarafından tehditler almaya başladı. İddiaya göre, A.Y, eski ortağı E.Ç.'yi arayıp, "Benim işlerimi bozdun, senin yüzünden zarar ediyorum. Sana 20 milyon TL ceza kestim. Ödemezsen kötü olur" dedi. E.Ç.'de bu telefon konuşmasını ciddiye almayarak parayı ödemedi. Para ödenmeyince E.Ç.'nin park halindeki otomobiline silahlı saldırı düzenlendi. Otomobiline tabanca ile 6 el ateş edilen mühendis, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin otomobil ile sokağa geldiğini tespit etti. Silahlı kullanan S.Y. (21) azmettirici olduğu ileri sürülen A.Y. ile birlikte hareket eden toplam 5 şüpheliyi belirleyen polis şafak vakti adreslerine operasyon yaptı. 5 şüphelide de operasyonla kıskıvrak yakalandı.


Emniyette ifadeleri alınan 5 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



#adana
#çukurova
#şebeke

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