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Kar maskeli beş kişi sokak ortasında bir kişiyi öldüresiye dövdü

Kar maskeli beş kişi sokak ortasında bir kişiyi öldüresiye dövdü

23:2327/03/2025, Perşembe
DHA
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Sokak ortasında bir kişiyi darbeden saldırganların şiddeti nedeniyle sopası kırıldı.
Sokak ortasında bir kişiyi darbeden saldırganların şiddeti nedeniyle sopası kırıldı.

Adana'da beş kişilik bir grup adeta terör estirdi. Merkez Seyhan ilçesinde grup, sokak ortasında bir kişiyi tekme, yumruk ve sopalarla darbetti. Saldırganlar daha sonra geldikleri otomobile binerek bölgeden uzaklaştı.

Adana'da kar maskeli 5 kişi, 1 kişiyi sopa, tekme ve yumruklarla öldüresiye dövdü. Olay anı ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, gündüz saatlerinde Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobil ile bölgeye gelen kar maskeli 5 kişi, ismi henüz öğrenilemeyen bir erkeği, tekme, yumruk ve sopalarla darbetti.

Olay anı, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Darp sırasında sopanın kırıldığı görüldü. 5 kişi daha sonra geldikleri otomobile binerek bölgeden uzaklaştı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.



#Adana
#Kavga
#Seyhan

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