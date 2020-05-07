Koltuğa yalanla oturdu: FETÖ'nün kurduğu kumpas sonrası CHP koltuğuna oturan Kılıçdaroğlu'nun ilk icraatı yalan oldu

Türk siyasetini 10 yıl önce dizayn etmek için CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a kaset kumpası kuran FETÖ, Baykal’ın istifasının ardından yerine de kimin getirileceğine ilişkin de hazırlıklıydı. Baykal’ın istifasının ardından o dönem grup başkanvekili olan Kemal Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacağını açıkladı. Ancak, istifadan 12 gün sonra yapılan kurultaya Kılıçdaroğlu tek aday olarak girdi ve CHP Genel Başkanı oldu. Kılıçdaroğlu’nun liderlik hayali yalan üzerine kuruldu.
İLK GÜNDEN ÇARK
Baykal, kasetinin ortaya çıkmasının ardından 10 Mayıs 2010’da CHP Genel Başkanlığı görevinden istifa etti. Baykal’ın istifasından 12 gün sonra 22 Mayıs 2010’da yapılan kurultay için de aday arayışları başladı. Baykal’ı koltuğundan eden güçler, yerine gelecek ismi de belirlemişti. Aday arayışına girilen CHP’de gözler dönemin Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu’na çevrildi. Ancak Kılıçdaroğlu, Baykal’ın istifa ettiği gün bir gazetecinin “Önümüzdeki günlerde kurultay var, genel başkanlığa aday mısınız?” sorusuna “Hayır hayır, öyle bir şey söz konusu değil. Kesinlikle öyle bir şey yok” dedi. 16 Mayıs’ta da aynı şeyleri tekrarlayan Kılıçdaroğlu, kurultay günü geldiğinde çark etti. Kılıçdaroğlu, genel başkan seçimi için yapılan kurultaya tek aday olarak girdi ve bin 197 delegenin oy kullandığı seçimde bin 189 oyla CHP’nin yeni genel başkanı oldu.
Kılıçdaroğlu, 10 yıllık genel başkanlık serüveni sürecinde de yalanlarına devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Elinizdeki dövizleri bozdurun, TL ve altına çevirin” çağrıları sonrası tüm yurtta kampanyalar başlatılırken, CHP lideri bu kampanyayı da yalanlarıyla gölgelemeye çalıştı. “Cumhurbaşkanı dolarlarını bozdurmadı” diyerek iftira atan Kılıçdaroğlu’na yanıt dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan geldi. Bozdağ, Erdoğan’ın bankadaki parasını bozdurduğunu belirterek, “İşte dekontu burada” diyerek yalanı çürüttü. 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarının istedikleri takdirde askerlikten muaf tutulmasının önünü açan düzenlemenin ‘ayrımcılık’ olduğunu öne süren Kılıçaroğlu, “PKK’ya karşı mücadele eden şehitlerin çocukları ve kardeşleri de yararlanmalı” demişti. Ancak Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin yalan olduğu kısa sürede ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı, “Askerlik Kanunu’nda terörle mücadele kapsamında şehit olanların çocukları ve kardeşleri zaten zorunlu askerlikten muaftır” açıklaması yaptı.
SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ
Kılıçdaroğlu, 7 Haziran seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde “Altın klozetlerin olduğunu” iddia etmişti. Bu iddialarını hiçbir zaman belgelemeyen Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gel bütün tuvaletleri gez, bakalım bir tane altın kaplama klozet bulabilecek misin? Eğer bulursan ben cumhurbaşkanlığı makamından çekileceğim ama bulamazsan şu CHP’nin başına bela olmaktan çekilecek misin? Eğer zerre kadar kişilik varsa, zerre kadar haysiyet varsa bu yazılı davetime uyar, gelir orayı gezer görür” demişti. Kılıçdaroğlu bu davetin ardından sessizliğe büründü.
YPG YALANI
- Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın 2019 yılının kasım ayında ABD ziyareti ile ilgili de yalan söylemişti. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın Trump ile görüşmesi sırasında YPG/PKK’ya karşı söz söylemediğini belirtti. Erdoğan ise Trump ile basın toplantısı sırasında, “Bizim sorunumuz terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG’yle” demişti.