Koltuğunu kaptırmamak için son ana kadar direnen Kılıçdaroğlu neden çekilmediğini açıkladı: O tweet beni çok rahatsız etti

Kemal Kılıçdaroğlu
Bugüne kadar girdiği bütün seçimlerden hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu 38. CHP Genel Kurultayı'nda da Özgür Özel'e koltuğunu kaptırdı. Entrikaların gölgesinde gerçekleşen kurultayda ilk turu kaybeden Kemal Kılıçdaroğlui büyük eleştiriler alan yarıştan neden çekilmediğine dair ilginç açıklamalarda bulundu.
Devrik CHP Genel Başkanı ikinci turda çekilmeme kararı almasında 2 olayın etkili olduğunu anlattı.
"Atılan tweetten rahatsız oldum"
"İki şey üst üste geldi"
Kılıçdaroğlu ikinci sebep olarak ise depremzede bir muhtarın kendisini arayarak yarıştan çekilmesi durumunda hakkını helal etmeyeceğini söylemesini gösterdi.
Kılıçdaroğlu şunları söyledi;
- "Bir insanın hakkını helal etmemesi gibi bir tabloyla karşılaşmak istemem. O kişinin sonra muhtar olduğunu öğrendim. O muhtarın isteği üzerine böyle bir gelişme oldu. İki şey üst üste geldi: O tweet ve bir de 'Ben hakkımı helal etmem' diyen muhtar."