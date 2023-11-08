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Koltuğunu kaptırmamak için son ana kadar direnen Kılıçdaroğlu neden çekilmediğini açıkladı: O tweet beni çok rahatsız etti

13 seçimdir kaybeden devrik CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son seçimini ise en yakın adamı Özgür Özel'e kaybetti. Genel Başkanlık koltuğunu Özel'e kaptıran Kılıçdaroğlu kurultayda ikinci turda neden yarıştan çekilmediğine dair gerekçelerini açıkladı. İki sebep gösteren Kılıçdaroğlu sosyal medyada atılan bir twetten çok rahatsız olduğunu dile getirdi.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
09:38 - 8/11/2023 mercredi
Güncelleme: 09:40 - 8/11/2023 mercredi
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

28 Mayıs seçimlerinde uğradığı hezimet sonrası parti içerisindeki liderliği tartışılır hale gelen Kemal Kılıçdaroğlu istifa et baskıları altında girdiği CHP 38. Genel Kurultayı'nda da
Özgür Özel
karşısında ağır bir yenilgi aldı. Genel Kurultay'ın ilk turunu Özgür Özel'e 682'ye 664 oyla kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu neden yarıştan çekilmediğini açıkladı.

Bugüne kadar girdiği bütün seçimlerden hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu 38. CHP Genel Kurultayı'nda da Özgür Özel'e koltuğunu kaptırdı. Entrikaların gölgesinde gerçekleşen kurultayda ilk turu kaybeden Kemal Kılıçdaroğlui büyük eleştiriler alan yarıştan neden çekilmediğine dair ilginç açıklamalarda bulundu.


Devrik CHP Genel Başkanı ikinci turda çekilmeme kararı almasında 2 olayın etkili olduğunu anlattı.



"Atılan tweetten rahatsız oldum"


Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay sırasında X platformunda Ekrem İmamoğlu'na yakın bir sayfadan
"İmamoğlu'nun önerisiyle Kılıçdaroğlu seçim yarışından çekildiğine"
dair atılan tweetten çok rahatsız olduğunu belirterek aldığı kararda bu durumun etkisi olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu "Yani kardeşim ben daha geliyorum konuşacağım, ağızımızdan çıkan şey anında sosyal medyada ve sanki bunu bir talimatla yerine getiriyormuşum gibi bir söylem. Bu beni çok rahatsız etti." dedi.

"İki şey üst üste geldi"


Kılıçdaroğlu ikinci sebep olarak ise depremzede bir muhtarın kendisini arayarak yarıştan çekilmesi durumunda hakkını helal etmeyeceğini söylemesini gösterdi.


Kılıçdaroğlu şunları söyledi;


  • "Bir insanın hakkını helal etmemesi gibi bir tabloyla karşılaşmak istemem. O kişinin sonra muhtar olduğunu öğrendim. O muhtarın isteği üzerine böyle bir gelişme oldu. İki şey üst üste geldi: O tweet ve bir de 'Ben hakkımı helal etmem' diyen muhtar."


#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#kurultay
#muhtar
il y a 2 heures
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