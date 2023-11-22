Koman’dan ne öğrendi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisi hakkında psikolojik harp yürütüldüğünü iddia ederek, bu saldırılara karşı dirençli olduğunu söyledi. Akşener konuşmasında “İYİ Parti’ye psikolojik harp uyguluyorlar. Ama karşılarında rahmetli Teoman Koman’ın talebesi var” dedi. Bir dönem İYİ Parti’nin kurmay kadrosundaki Ümit Dikbayır da Akşener’in psikolojik harp eğitimi aldığını sık sık dile getirdiğini söyledi. Akşener’in açıklaması, 2013’te ölen eski MİT Müsteşarı ve emekli Orgeneral Teoman Koman’ı gündeme taşıdı. 28 Şubat darbesinin kilit isimlerinden Koman, karanlık ve kirli geçmişiyle tanınıyordu.

MENDERES’E TOKAT

Teoman Koman, 1986-88 yılları arasında MGK Genel Sekreter yardımcılığı, 1988-1992 tarihleri arasında da korgeneral rütbesiyle MİT Müsteşarlığı yaptı. 1997’de Jandarma Genel Komutanı olan Koman, 28 Şubat döneminde İçişleri Bakanlığı yapan Akşener ile birlikte çalıştı. 28 Şubat bildirisinde imzası olan 10 isimden biriydi. Meral Akşener’in ‘talebesiyim’ dediği Koman, 27 Mayıs darbesinin ardından tutukluların bulunduğu Yassıada’da ada komutanı Albay Tarık Güryay’ın yaveriydi. Koman’ın, tutukluluğu döneminde Başbakan Adnan Menderes’e tokat attığı iddia edilmişti.

KIŞLADA EZANI YASAKLADI

Koman’ın MİT Müsteşarlığı, 3. Ordu Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı görevlerini yürüttüğü 1988 ile 1997 yılları arasında yaptığı 9 yıllık dönemde, Türkiye’de faili meçhul cinayetler, Sivas Katliamı, Gazi Katliamı, 28 Şubat, cezaevlerinde ölüm oruçları gibi birçok olay yaşandı. Bu korku iklimi uzun süre tartışıldı. Koman, 15 Şubat 1996 tarihli ‘ezan’ genelgesiyle TSK’da görev yapan ‘sivil’ ve ‘rütbeli’ personele ‘namaz’ kılmayı yasaklattığı haberleriyle de gündeme geldi. Koman ayrıca askeri birliklerde yeni cami açılmasını ve mevcut camilerde ezan okunmasını yasaklamıştı.

Yönettiği banka hortumlandı

Emekliliği döneminde İnterbank’ta yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görev aldı. Banka hakkında açılan davada yurt dışına kaçırıldığı iddian edilen 1 milyar dolar ile ilişkisi olduğu öne sürüldü. TMSF, 28 Şubat’ta hortumlanan bankalarda görev yapan askerlerin de karıştığı zararları Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu’na bildirdi. TMSF’nin komisyona gönderdiği raporda; İnterbank davasında Teoman Koman hakkında İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi’nde mali sorumluluk davasının açıldığı belirtildi. Koman hakkında 57 milyon 296 bin 756 dolar ve 1 milyar 383 milyon 495 bin 980 lira mali sorumluluk davası açıldı.







