Gündem Komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 27 kişi hakkında gözaltı kararı
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Komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 27 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 27 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. FETÖ/PDY üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttığı tespit edilmişti.

Haber Merkezi AA
FETÖ/PDY üyelerinin sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttığı tespit edilmişti.
FETÖ/PDY üyelerinin sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıttığı tespit edilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 27 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

"Sınav soruları örgüt mensuplarına dağıtıldı"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık edenlere ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

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