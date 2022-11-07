​Komisyon madenci yakınlarını dinleyecek.

Amasra’da 42 işçinin yaşamını yitirdiği madendeki patlamaya ilişkin kurulan TBMM Araştırma Komisyonu bu hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’yla birlikte ilgili kurumları dinleyecek. Gerektiğinde Ankara dışında da toplanabilecek olan komisyonda ilerleyen günlerde Amasra TTK işletmesinde görevli madenci ve kazada hayatını kaybeden madenci yakınlarını da dinleyecek. Facianın yaşandığı madene girecek olan komisyon üyeleri, madenin 300 metre kotunda devam eden yangınların söndürülmesini bekliyor. Komisyonun örnek madenlerde de incelemelerde bulunması bekleniyor.

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