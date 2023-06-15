Komisyonlar eski bakanlara emanet

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 3. turda 321 oyla 30. TBMM Başkanı seçildi. TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Çağdaş, katılımcı, demokrat, kuşatıcı ve milli bir anayasanın yapılarak 28. dönemin Türkiye Yüzyılı'na büyük bir katkı sunacağını ümit ediyorum"