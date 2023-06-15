Komisyonlar eski bakanlara emanet

AK Parti Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ oldu.
AK Parti Meclis Grubu’nun dünkü basına kapalı toplatısında Meclis Başkanlık Divanı üyeleri ile komisyonlarda görev yapacak milletvekilleri belirlendi. Meclis Başkanvekili Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ olurken, 10 eski bakan komisyon başkanlıklarına seçildi. Fuat Oktay Dışişleri Komisyonu, Adil Karaismailoğlu Ulaştırma Komisyonu, Murat Kurum Çevre Komisyonu, Süleyman Soylu İçişleri Komisyonu, Mahmut Özer Milli Eğitim Komisyonu, Hulusi Akar Milli Savunma Komisyonu, Mehmet Muş Plan Bütçe Komisyonu, Vahit Kirişci Tarım Komisyonu, Vedat Bilgin Çalışma Komisyonu, Mustafa Varank Sanayi Komisyonu başkanlıklarına seçildi.