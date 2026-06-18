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Komşular arasında kapı gıcırtısı cinayeti

Komşular arasında kapı gıcırtısı cinayeti

22:2418/06/2026, Perşembe
IHA
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Saçmaların isabet ettiği aile fertleri kanlar içerisinde yere yığıldı.
Saçmaların isabet ettiği aile fertleri kanlar içerisinde yere yığıldı.

Muğla'da bahçe kapısının çıkarttığı ses nedeniyle komşular arasında tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda bir kişi av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde komşular arasında bahçe kapısının çıkardığı ses nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, eşi ve kızı yaralandı.

Kanlar içerisinde yere yığıldılar

Olay, Eldirek Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçe kapısının çıkarttığı ses nedeniyle başlayan kavgada O.K.G. (62) isimli şahıs av tüfeğiyle komşusu Ramazan Çalışkan (42), eşi E.Ç. (40) ve kızları E.Ç.’ye (13) ateş etti. Saçmaların isabet ettiği aile fertleri kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılardan Ramazan Çalışkan özel bir hastaneye, eşi ve kızı ise Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ramazan Çalışkan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Anne ve kızının tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, olayın ardından jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



#Muğla
#Fethiye
#Fethiye Devlet Hastanesi
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