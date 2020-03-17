Gündem Komşusunu cinleri musallat etti bahanesiyle öldüren zanlı tutuklandı
ANKARA

Komşusunu 'cinleri musallat etti' bahanesiyle öldüren zanlı tutuklandı

Komşusunu 'cinleri musallat etti' bahanesiyle öldüren zanlı tutuklandı

Ankara'da 10 yıldır psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen kişi, komşusunu “kendisine cinleri musallat etmekle” suçladı. Daha önce bıçak çekip saldıran şahsı diğer komşular güçlükle durdurdu. Komşunun peşini bırakmayan saldırgan, defalarca telefonla tehdit etti, en sonunda ise maktulü işten evine döndüğü sırada başından vurup öldürdü.

Haber Merkezi AA
Ankara'da 'cinleri musallat ettin' diyerek komşusunu öldüren kişi tutuklandı.
Ankara'da 'cinleri musallat ettin' diyerek komşusunu öldüren kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Aktepe Mahallesi'nde yaşayan ve 10 yıldır psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Ersin Aydın, 3 ay önce komşusu ve yakın arkadaşı Recep Ertuğral ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine komşusunu "Bana cinleri musallat ettin" diyerek yanında bulunan bıçakla kovalayan Aydın, çevredekilerin müdahalesi ile olay yerinden uzaklaştırıldı.

  • Aydın, 15 Mart'ta gece saatlerinde Ertuğral'ı telefonla arayarak görüşmek istedi. Komşusunun evinin önünde bir süre bekleyen zanlı, tesisatçılık yapan ve işinden evine dönen Ertuğral'a yaklaşarak yanında bulunan silahla ateş etti. Başından ağır yaralanan Ertuğral, kaldırıldığı Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı olay yerine yakın bir pakta suç aleti silah ile yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı ilk ifadesinde, komşusu ve arkadaşı olan Ertuğral'ı kendisine cinleri musallat ettiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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