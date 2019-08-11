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Komutanlar Maraş’ta

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla 1974’ten beri yerleşime kapalı Maraş’ı ziyaret etti. Akar, sembolik anlamı yüksek ziyarette Doğu Akdeniz’de KKTC’nin haklarını gasp etmeye çalışan Yunanistan ve Rumları uyardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Maraş Emniyet Komutanlığı’nda brifing alan Akar ve beraberindekiler, kapalı Maraş bölgesinde helikopterle havadan ve karadan incelemelerde bulundu.
Maraş Emniyet Komutanlığı’nda brifing alan Akar ve beraberindekiler, kapalı Maraş bölgesinde helikopterle havadan ve karadan incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile KKTC’deki temasları sürüyor.

İlk kez bir Milli Savunma Bakanı’nın TSK’nın komuta kademesiyle KKTC’ye yaptığı ziyaret olarak tarihe geçen program kapsamında Akar ve komutanlar, askeri birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu. İlk olarak Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Karargahı’na giden Akar ve komutanlar, birlik komutanlarıyla bir araya geldi. İki saatten fazla süren toplantıda, Ada’da son dönemdeki gelişmelerin ele alındığı, askeri faaliyetlerin masaya yatırıldığı öğrenildi.

Akar ve beraberindekiler, nKıbrıs Türk Barış Kuvvetleri nKarargahı’nda birlik nkomutanlarıyla iki saatten nfazla süren bir toplantı yaptı.

MARAŞ’TA İNCELEME

Toplantı sonrasında Akar ve beraberindekiler, Alevkayası Kışlası’ndaki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komando Alayı’na geçti. Komandolar ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Özel Görev Kuvveti’nce müşterek gerçekleştirilen pusu ve yakın muharebe eğitimlerini denetleyen Akar, dağcılık eğitimi faaliyetlerini de izledi. Öğle yemeğini askerlerle karavanada yiyen Akar ve beraberindekiler, kapalı Maraş bölgesinde helikopterle havadan ve karadan incelemelerde bulundu.

SAMİMİ VE İLKELİYİZ

Haksızlığa asla göz yummayacaklarını vurgulayan Bakan Akar, “Biz gerçekten Ege’de, Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’ta barıştan, iyi komşuluktan yanayız. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere biz çok samimi ve ilkeli konuşuyoruz, söylediklerimizin arkasındayız” dedi. Türkiye’ye ait sondaj gemilerinin çalışmalarını sürdürdüğünü, TSK’nın en etkili unsurlarından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın da bu gemilerin faaliyetlerini desteklediğini anlatan Akar, “Biz ‘barış’ dedikçe bu zafiyet gibi, ‘Gerektiğinde hakkımızı alır, herhangi bir oldubittiye müsaade etmeyiz’ dedikçe de tehdit gibi algılanıyor. Dolayısıyla komşularımızın akıllarını başlarına toplamaları, olaya objektif bakmaları lazım” şeklinde konuştu.

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  • Kimse hata yapmasın
  • Bakan Akar, Alevkayası Kışlası’ndaki Komando Alayı’nda pusu ve yakın muharebe eğitimlerini denetledi.
  • Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine uygun hareket etmelerini beklediklerini belirterek, Türkiye'yi "bölge barışı, istikrarı ve refahı için önemli bir teminat" olarak nitelendiren Akar, şunları kaydetti: "Garanti ve ittifak anlaşmaları doğrultusunda her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bunları kimse sulandırmaya kalkmasın, bu mümkün değil, bu gerçekten beyhude bir gayret olur. Garanti ve ittifak anlaşmalarından vazgeçmek veya sulandırmak gibi birtakım girişimlerin hiçbir sonuç vermeyeceğini şimdiden söyleyebiliriz. Kıbrıs bizim milli davamız. Herkes bunu bilsin, kimse hata yapmasın. Kıbrıslı kardeşlerimizle kader birliğimiz var. Dolayısıyla Kıbrıslı kardeşlerimizin siyasi eşitliği ve güvenliği vazgeçilmez iki temel unsur. Hiçbir zaman Kıbrıslı kardeşlerimizin siyasi eşitliğini ve güvenliğini bir kenara bırakmayız. Garantörüz biz. Garantörlük hak ve sorumluluklarımızı bugüne kadar eksiksiz, aksaksız yerine getirdik, bundan sonra da getirmeye kararlıyız. Bunu yerine getirebilmek için de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Ada'daki varlığı şart, bunu da herkes böyle bilsin."

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