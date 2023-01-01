Kongre kavgası her partide olur

MYK’dan sonra açıklamalarda bulunan Öztrak, hafta sonu İzmir il kongresinde partililer arasında yaşanan kavgayla ilgili soruya yanıt verdi. Öztrak, “Diğer partilerde de olduğu gibi bizim kongrelerimizde de bazen istenmeyen manzaralarla, durumlarla karşılaşılabiliyor. Genel başkanımızın talimatıyla arkadaşlarımızı görevlendirdik. İnceleme sonuçlarına göre de hareket edeceğiz” diye konuştu. Öztrak, kendilerinin kavgalı gibi gösterilmesine izin vermeyeceklerini kaydetti.