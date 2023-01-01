Kongre kavgası her partide olur

Faik Öztrak.
MYK’dan sonra açıklamalarda bulunan Öztrak, hafta sonu İzmir il kongresinde partililer arasında yaşanan kavgayla ilgili soruya yanıt verdi. Öztrak, “Diğer partilerde de olduğu gibi bizim kongrelerimizde de bazen istenmeyen manzaralarla, durumlarla karşılaşılabiliyor. Genel başkanımızın talimatıyla arkadaşlarımızı görevlendirdik. İnceleme sonuçlarına göre de hareket edeceğiz” diye konuştu. Öztrak, kendilerinin kavgalı gibi gösterilmesine izin vermeyeceklerini kaydetti.
Genel başkanlık için adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel’in, acil bir durum olmadıkça MYK’ya katılmayacağı kararını da değerlendiren Öztrak, “Kendi kararıdır” demekle yetindi. CHP’nin hafta sonu yapılan İzmir, Konya ve Karaman il kongrelerinde seçimin blok listeyle mi yoksa çarşaf listeyle mi yapılacağı tartışmalara sahne olmuştu.