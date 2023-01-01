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Kongre kavgası her partide olur

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, il kongrelerinde yaşanan gerginlikler için “Diğer partilerde de oluyor” dedi. CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Haber Merkezi
04:00 . 19/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Faik Öztrak.

Faik Öztrak.

MYK’dan sonra açıklamalarda bulunan Öztrak, hafta sonu İzmir il kongresinde partililer arasında yaşanan kavgayla ilgili soruya yanıt verdi. Öztrak, “Diğer partilerde de olduğu gibi bizim kongrelerimizde de bazen istenmeyen manzaralarla, durumlarla karşılaşılabiliyor. Genel başkanımızın talimatıyla arkadaşlarımızı görevlendirdik. İnceleme sonuçlarına göre de hareket edeceğiz” diye konuştu. Öztrak, kendilerinin kavgalı gibi gösterilmesine izin vermeyeceklerini kaydetti.

Genel başkanlık için adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel’in, acil bir durum olmadıkça MYK’ya katılmayacağı kararını da değerlendiren Öztrak, “Kendi kararıdır” demekle yetindi. CHP’nin hafta sonu yapılan İzmir, Konya ve Karaman il kongrelerinde seçimin blok listeyle mi yoksa çarşaf listeyle mi yapılacağı tartışmalara sahne olmuştu.




#CHP
#Siyaset
#Faik Öztrak
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