Kontrolden çıkan minibüs devrildi: Bir ölü

20:418/05/2026, Cuma
IHA
Minibüs sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ankara’da seyir halindeki minibüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 55 yaşındaki sürücü Selami Sümer hayatını kaybetti. Çiftçilik yaptığı öğrenilen Sümer’in kullandığı araç, Beypazarı istikametinde ilerlediği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Hastaneye kaldırılan sürücü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Beypazarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çiftçilik yapan 55 yaşındaki Selami Sümer, 06 AY 7275 plakalı minibüsle aracıyla Beypazarı istikametine yola çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Sümer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Beypazarı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Minibüs sürücüsü hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.



