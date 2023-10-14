Konya bugün Özgür Filistin için mitingde buluşacak

İsrail’in, başta Gazze olmak üzere Filistin’de giriştiği saldırılar Konya’da protesto edilecek. Yeniden Refah Partisi bugün Konya’da “Özgür Filistin” konulu bir miting gerçekleştirecek. Merhum Necmettin Erbakan, 1980’de İsrail’in Kudüs’ü ebedi başkent ilan etmesinin ardından da Konya’da düzenlenen Kudüs Mitingi büyük ses getirmişti.

FİLİSTİN ÖZGÜR BİR DEVLET

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan başkanlığında MYK’da varılan karar uyarınca düzenlenecek miting, saat 14.00’te Kılıçarslan Meydanı’nda yapılacak. Sadece Türk ve Filistin bayraklarının yer alacağı mitingde ana vurgu; “Filistin’in özgür bir devlet olarak kabul edilmesi”nin yanı sıra “Kudüs ve sivillerin yaşam hakkına saygı” olacak. Merhum Necmettin Erbakan da 1980 öncesi Konya’da “Kudüs Mitingi” düzenlemişti. 12 Eylül 1980 darbesinden önce İsrail, Kudüs’ü ebedi başkent olarak ilan etmiş, Türkiye sert tepki göstermişti.

DARBENİN GEREKÇELERİNDEN BİRİSİ

Dönemin Milli Selamet Partisi (MSP) Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Türkiye’nin resmî devlet politikası olan bu kararı davaya dönüştürmüş ve Konya’da 6 Eylül 1980 tarihinde on binlerce kişinin katıldığı bir mitinge imza atmıştı. Miting alanına giden yolda büyük bir gösteri yürüyüşü yapılmıştı. Miting, 6 gün sonra yapılan 12 Eylül darbesinin gerekçeleri arasındaydı. Yürüyüşteki görüntüler 12 Eylül’ün mazeretlerinden biri olarak gösterildi.







