Konya, kimliğiyle medeniyetin başkenti

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen Uluslararası İslam Sanatları Yarışması’nın ödülleri Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımı ile verildi. Hazreti Mevlana’nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Selçuklu Kongre Merkezinde Türkiye’den ve farklı ülkelerden ödül alan sanatçıların katılımı ile gerçekleştirilen program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı, yarışmanın anlatıldığı kısa film ve ney dinletisi ile devam etti.

Programda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yarışma dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti. Bakan Murat Kurum, bin yıldır Konya’nın yalnızca Türkiye Selçuklu Devleti’nin değil, Türk-İslam Medeniyetinin de başkentlerinden birisi olduğunu aktardı.

ECDADIN MİRASI YAŞAYACAK

Uluslararası yarışmaya sadece Türkiye’den değil, Malezya, Mısır, Suriye, Endonezya, İran ve Özbekistan’dan da pek çok sanatçının katıldığını hatırlatan Bakan Kurum, “Bu kültürün yaşatılması, belediyelerimiz açısından çok önemli. Dolayısıyla bu yarışmaları ve ecdadımızın bizlere bıraktığı bu mirası gelecek nesillere aktarılması açısından yapmamız gerekiyor. Bizler de bakanlık olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda desteklerimizi vermeye devam edeceğiz. Bu eserlerin yaşaması açısından bu yarışma da çok önemli” diye konuştu.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, böylesine önemli bir yarışmayı düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı tebrik ederek, Konya gibi söz konusu alanlarda öncülük yapan bir şehirde böyle bir yarışma ile önemli bir eksikliğin doldurulduğunu söyledi.

REKLAM

İSLAM SANATININ ÖNEMLİ BİR MERKEZİ

AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, yarışma ile ümmet şuuruyla kültürel bir şölen yaşandığını kaydederek, “Geleneksel sanatlarımızı ihya etme ve bunları daha ileriye taşıma noktasında bu çalışması dolayısıyla Büyükşehir Belediyemizi kutluyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaklaşık 200 yıla yakın bir süre Selçuklu’ya başkentlik yapan Konya’nın İslâm kültürünün ve sanatının en önemli merkezlerinden biri olduğuna vurgu yaptı. Başkan Altay, “Özellikle hat, tezhip, minyatür ve çini gibi birçok sanatın en üst seviyede icra edildiği Konya, söz konusu sanat dallarının gelecek nesiller tarafından da tanınması, anlaşılması ve geleceğe taşınmasına dair önemli çalışmalara da ev sahipliği yapmaktadır” ifadelerini kullandı.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Törende, hat, tezhip, minyatür ve çini dallarında dereceye girenler ile jüri üyelerine ödülleri Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun ve Orhan Erdem, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ile tarafından verildi.