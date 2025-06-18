Konya polisinden 66 ayrı narkotik operasyonu: 60 tutuklama

Yapılan aramalarda; 408 bin 92 adet sentetik ecza hap, bin 180 adet extacy, 701 adet captagon, 8 bin 172 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 637 gram sentetik kannabinoid, 313 gram esrar, 164 gram metamfetamin, 61 gram kokain, 124 gram bonzai ham maddesi, 18 kök Hint keneviri ile birlikte çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile ayrıca 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 3 hassas terazi, 42 adet fişek ile birlikte 120 bin 285 lira, 50 euro ve 20 dolar suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.