​Konya, Seyir Tepesi’nden izlenecek​

Selçuklu Belediyesi, Sille Mahallesi Yeni Sille Caddesi üzerinde bulunan tepeyi park ve seyir tepesine çevirdi. Tepede şehre hakim olan alanda yapılan peyzaj çalışmaları sonrasında yapılan Selçuklu Seyir Tepesi, eşsiz şehir manzarası ile Selçuklu’nun gezilecek yerleri arasında yer aldı. 14 Temmuz itibariyle vatandaşların hizmetine sunulan 50 bin metrekarelik alana yerleştirilen Seyir Tepesi’nde 119 kamelya, 35 bin metrekare yeşil alan, çim spor sahası, 210 araçlık otopark, lavabo, mescit gibi sosyal alanlar bulunuyor. Bin 300 metre rakımda bulunan tepenin yaklaşık bir milyon metrekarelik kullanım alanının içerisinde ikinci etap proje çalışmaları kapsamında restoran, çay bahçesi ve bir de kamp alanı oluşturulması planlanıyor.

REKLAM

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya’da yayın yapan basın kuruluşlarının temsilcilerine Seyir Tepesini tanıttı. Basın kuruluşu temsilcileri ile birlikte tepeyi gezen Başkan Pekyatırmacı, parkla ilgili detaylı bilgiler verdi.

Seyir Tepesi ile ilgili açıklama yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Eşsiz Konya manzarasını temiz hava ile buluşturan Seyir Tepemiz, Selçuklu’nun önemli mekanlarından bir tanesi olacak. Burada müthiş bir manzara var. Konya’nın en kuzeyi olan Ardıçlı’dan Meram Köyceğiz’e kadar tüm Konya’yı görebiliyoruz. Bu sıcak yaz günlerinde burada hem serinleyecekler hem de Konya’nın hiçbir yerinden göremeyecekleri Konya manzarasıyla, panoramik bir görüntü ile buluşacaklar” dedi.