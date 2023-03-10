Konya yüz akımız oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremden sonra Hatay’da kurulan ve önemli bir görevi yerine getiren Konya Lojistik Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarette Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da hazır bulundu. Ziyareti dolayısıyla Bakan Koca’ya teşekkür eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, depremin ilk gününden itibaren Konya olarak yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay.

KONYA’NIN BAŞARISI KONUŞULUYOR

Konya Lojistik Merkez’le ilgili Bakan Koca’ya bilgi veren Başkan Altay, ilk günden itibaren Meram, Karatay, Selçuklu belediyeleriyle birlikte hareket ettiklerini belirterek, “Ben şunu açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum; burada bulunan tüm arkadaşlarımız, ayrıca bugün burada olmasalar bile görevlerini yapıp Konya’ya giden tüm arkadaşlarımız sizin gibi birer kahraman. Çünkü ilk geldikleri günden itibaren canla başla vatandaşlarımızın sorununu çözmek için gayret sarf ediyorlar. Şu anda tüm Türkiye’de ve Antakya’da Konya Büyükşehir Belediyesi’nin, Konya’nın bir başarısı konuşuluyor. Bu, Büyükşehir Belediyesi olarak bizim başarımız değil, Konyalı olan herkesin başarısıdır. Ben bu yoğunlukta teşriflerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Meram, Selçuklu, Karatay Belediye Başkanlarımıza da bu birlik ve beraberliğe sağladıkları katkıdan dolayı teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

KONYALILAR HATAY’DA BİR RÜZGAR ESTİRDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da depremin ilk saatlerinde geldikleri Hatay’da en erken gelen belediyenin Konya Büyükşehir Belediyesi olduğunu belirterek konuşmasına başladı. İlk saatlerden itibaren Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ve Konyalıların Hatay’da bir rüzgar estirdiğini aktaran Bakan Koca, “Herkes bir hizmetin nasıl gönülden yapılabilir olduğunu görmüş oldu. Tek alanda değil, her alanda; gıda ve su başta olmak üzere. Suyun koordinasyonunda 18 belediyenin başında KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir bey özellikle aktif oldu. Bu kadar hasar görmüş olan Hatay’da şebekenin tamiratı yapılarak suyun sağlanabilmesi çok kolay bir şey değildir” ifadelerini kullandı.

Tüm kaynaklar seferber edildi

Depremlerden sonra devletin felaketin yaralarını sarmak üzere adeta seferberlik ilan ettiğini belirten Bakan Fahrettin Koca, “Devletimiz tüm kaynaklarını seferber etti. İlk günden itibaren biz ağırlıklı olarak gelen sorunlarla ilgilenirken bir taraftan sağlıkla ilgili sorunlarla da ön planda ilgilenme çabası içinde olduk. Hatay ilimizin diğer illerinden farkı hem eğitim araştırma hastanemizin hem üniversite hastanemizin kullanılabilir durumda olmamasıydı. Yani hastanelerimiz olmadığı halde sağlık hizmetini sürdürebilmeyi sağlamamız gerekiyordu. Hekim arkadaşlarımızla, sağlık çalışanlarımızla bu süreçte sahra hastanelerimizde bu eksikliği hissettirmemeye, olabildiğince eksiksiz sağlık hizmeti verme çabası içine olduk. Hijyen ortamını sağlamak kolay değil. Bu durum ağırlıklı olarak belediyelerimiz, başta Konya’mızın yoğun gayretleriyle geldiğimiz önemli başarılı bir nokta oldu” diye konuştu.







