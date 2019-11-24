Konya'da bir obruk daha oluştu

İlçeye bağlı Gaziosman Paşa Mahallesi Kamışağlı mevkisinde dün gece saatlerinde traktörü ile tarlasında çalışan bir çiftçi, tarladaki çukuru fark ederek durumu yakınlarına haber verdi.
- Çukurun yanına yaklaşmayan bölge halkı gün ağarınca karşılarında 2 metre çapında ve yaklaşık 8 metre derinliğinde obruk olduğunu gördü.
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- Yaşadıkları bölgede daha önce de obruk oluştuğunu belirten çiftçi Ali Ocakçı, "Obruğu sabah gördük. Bundan 5 gün önce falan hiçbir şey yoktu. Tahminimce birkaç gün önce oluşmuş. Tarla sahibi arkadaşımız traktörle tarlada çakşırken aniden obruğu görmüş. Fark etmese içine düşebilirdi" dedi.