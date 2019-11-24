Gündem Konyada bir obruk daha oluştu
KONYA

Konya'da bir obruk daha oluştu

Konya'da bir obruk daha oluştu

Konya'nın Karapınar ilçesinde yaklaşık 8 metre derinliğinde yeni bir obruk meydana geldi. Yaşadıkları bölgede daha önce de obruk oluştuğunu belirten çiftçi Ali Ocakçı, "Obruğu sabah gördük. Bundan 5 gün önce falan hiçbir şey yoktu. Tahminimce birkaç gün önce oluşmuş. Tarla sahibi arkadaşımız traktörle tarlada çakşırken aniden obruğu görmüş. Fark etmese içine düşebilirdi" dedi.

Haber Merkezi DHA
Konya ve Karaman civarındaki tarlalarda obruklar sık sık görülüyor.
Konya ve Karaman civarındaki tarlalarda obruklar sık sık görülüyor.

İlçeye bağlı Gaziosman Paşa Mahallesi Kamışağlı mevkisinde dün gece saatlerinde traktörü ile tarlasında çalışan bir çiftçi, tarladaki çukuru fark ederek durumu yakınlarına haber verdi.

  • Çukurun yanına yaklaşmayan bölge halkı gün ağarınca karşılarında 2 metre çapında ve yaklaşık 8 metre derinliğinde obruk olduğunu gördü.
  • Yaşadıkları bölgede daha önce de obruk oluştuğunu belirten çiftçi Ali Ocakçı, "Obruğu sabah gördük. Bundan 5 gün önce falan hiçbir şey yoktu. Tahminimce birkaç gün önce oluşmuş. Tarla sahibi arkadaşımız traktörle tarlada çakşırken aniden obruğu görmüş. Fark etmese içine düşebilirdi" dedi.

Tarım arazilerinde aşırı yağıştan obruklar oluştu
OYNAT 00:45
Tarım arazilerinde aşırı yağıştan obruklar oluştu
İzmir'de etkili olan kuvvetli yağmurlar sel ve su baskınlarına sebep olurken, Menderes ilçesine bağlı Karakuyu Mahallesinde oluşan derin obruklar bazı vatandaşları korkuturken, Mahalle Muhtarı Mustafa Coşkun, 'Korkulacak bir durum söz konusu değil. Bu yağmurlar tarım arazilerimiz için yer altındaki sularını besliyor. Bu yağmurlar için kurban kesmemiz lazım' dedi.


Kılıçdaroğluna mühlet

Kılıçdaroğlu'na mühlet

​Talat Atilla: Kılıçdaroğlu açıklamazsa ben açıklayacağım.
CHP bu pisliği temizlemelidir

CHP bu pisliği temizlemelidir

​Muharrem İnce 'Beştepe' iddialarına yönelik açıklama yaptı.
26 yıl sonragelen itiraf

26 yıl sonra
gelen itiraf

8 günlük Fatoş bebek poşete konulup, boğuldu.
83 yıl da geçse buradayız

83 yıl da geçse buradayız

​Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 83'üncü gününde devam ediyor.
Şehitlerin kanı<br>yerde kalmadı

Şehitlerin kanı
yerde kalmadı

​Kulp'ta 7 sivili şehit eden 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Terör örgütüne<br>tarihi darbe

Terör örgütüne
tarihi darbe

Son bir yılda ​'Mavi', 'Yeşil' ve 'Gri' kategorideki 10 terörist yakalandı.

Son güne bırakmayın

Son güne bırakmayın

​Kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak.
Triger kayışı dehşeti

Triger kayışı dehşeti

​Çırağını dövdü, 'İki tokat attım' dedi, tahliye oldu.
Son görüntüleri ortaya çıktı

Son görüntüleri ortaya çıktı

Görüntülerde eski İngiliz ajanı Büyükada'daki evinden Karaköy'e geçiyor.
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.
Gürültü yapanlar şimdi yandı

Gürültü yapanlar şimdi yandı

​Mağdur aranmaksızın 2 yıla kadar hapis cezası var.
3 dakikada <br>tarih yazdılar

3 dakikada
tarih yazdılar

Libertadores finali, muhteşem bir maça sahne oldu.
500 bin TL'lik soygun

500 bin TL'lik soygun

Fatih'te bir hana giren hırsızlar kasaları boşalttı.
Kuyumcuda tanıdı, emniyette unuttu

Kuyumcuda tanıdı, emniyette unuttu

​3 gün önce evlenen çift yakayı ele verdi.
38 yılın <br>en kötüsü

38 yılın
en kötüsü

​Galatasaray'ın gol performansı dibe vurdu.
Uyuyan kocasını baltayla öldürdü

Uyuyan kocasını baltayla öldürdü

Yaşanan olayda 2 çocuk koruma altına alındı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.