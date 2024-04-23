Konya'da dehşete düşüren olay: Parkta oturan iki öğrenciye bahçe makasıyla saldırdı

''İkimiz de oruçtuk ve çok susamıştık. Gezerken parkta ağaç altında bankı görünce birlikte oturduk. Kız arkadaşım dizime yattı. Arkadan tanımadığım bir insan gelip, 'Mahallenin namusunu kirlettiniz' dedi ve küfretti. Ben de 'Biz bir şey yapmadık, gidelim istersen. Küfretmene gerek yok' dedim. 'Sana mı soracağım?' diyerek bana yumruk attı. Sonra da elindeki bahçe makasını bana doğru savurdu. Kendimi savunmak için ona yumruk attım. Elindeki bahçe makasını 2-3 kez daha savurdu. Ben de geriye doğru kaçtım. Yaralandığımı sonra fark ettim. Ambulansla hastaneye kaldırıldım ve 2 gün yoğun bakımda yattım.''