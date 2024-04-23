Konya'da dehşete düşüren olay: Parkta oturan iki öğrenciye bahçe makasıyla saldırdı

Olay, 4 Nisan günü saat 14.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Emrehan Sokak'ta meydana geldi.
A.A., kız arkadaşı A.G. ile parkta otururken yanlarına Ahmet Aydın geldi.
İddiaya göre, Aydın, 'Bu mahallenin namusunu kirlettiniz' diyen Aydın ile A.A. arasında tartışma çıktı. Aydın, küfredip elindeki dal budama makası ile A.A.'ya saldırarak göğsünden yaraladı.
Yaralandığını fark etmeyen A.A., kız arkadaşıyla parktan ayrıldıktan sonra göğüs kısmından kan geldiğini görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayıp yardım istedi.
İhbarla gelen ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan A.A., 2 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü. Tedavisinin ardından A.A. taburcu oldu.
Tutuklandı
A.A'nin ailesinin şikayeti üzerine Ahmet Aydın, evinde gözaltına alındı.
Aydın ifadesinde olaydan önce komşusunun ağacını budadığı için elinde dal budama makasının olduğunu söyledi.
- Aydın, 5 Nisan günü emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
İfadesi ortaya çıktı
Küfür edip yumruk attı'
Yaşadıklarını anlatan A.A., olay günü kız arkadaşı A.G. ile bir süre gezdiklerini ve ardından parktaki banka oturduklarını belirtti. A.A., şunları söyledi: