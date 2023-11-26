Konya’da Filistinli akranları için buluştular

İsrail'in, hiçbir ahlaki ve vicdani ilke gözetmeksizin yürüttüğü bu operasyonun, savaş değil, katliam ve soykırım olduğunu savunan Cengiz, şunları kaydetti:

"Filistinlilerin topraklarını işgal etmesi, kadın-çocuk demeden masumları katletmesi ve insanları öz vatanlarından sürgün etmesi, bugünkü hadiselerin esas nedenidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi 'Adil bir barışın kaybedeni olmaz.' Bu adalet ise çoluk çocuk demeden acımasızca insanlığı katleden siyonistlerin eliyle, hükümleri ile değil, savaşta bile kadına, çocuğa ve yaşlılara dokunmayan, zulmetmeyen Allah'ın hükümlerinin hakim olduğu Müslümanların idaresinde tüm coğrafyaya hakim olacak başkenti Kudüs olan Filistin devleti ile sağlanabilecektir."