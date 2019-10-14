Gündem Konyada korkunç olay Nasıl öldüğü ortaya çıktı
KONYA

Konya'da korkunç olay: Nasıl öldüğü ortaya çıktı

Konya'da toprağa gömülü cesedi bulunan yabancı uyruklu kişinin göğsüne kesici alet saplanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Ekipler maktulün kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

Haber Merkezi DHA
Karapınar'da toprağa gömülü halde ceset bulundu.
Karapınar'da toprağa gömülü halde ceset bulundu.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, cesedi toprağa gömülü bulunan kişinin, göğüs bölgesine kesici alet saplanarak öldürüldüğü belirlendi. Yabancı uyruklu olduğu üzerinde durulan erkek cesedinin, kime ait olduğu araştırılıyor.

CESEDİN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ CÜRÜMÜŞ

  • İlçeye bağlı Nasuhpınar mevkisinde cumartesi günü saat 09.00 sıralarında bir kısmı dışarıda kalmış, toprağa gömülü erkek cesedi görenler, emniyet güçlerine haber verdi. Yapılan incelemede cesedin, tahminen 4-5 ay önce gömüldüğü, büyük kısmının ise çürüdüğü tespit edildi.

Ceset, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Yapılan ilk otopside, cesedi toprağa gömülü bulunan kişinin, göğüs bölgesine kesici alet saplanarak öldürüldüğü belirlendi. Kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
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