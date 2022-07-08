Konya'da 'Nasreddin Hoca Şenliği' renkli görüntülere sahne oldu

63’üncüsü Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği, temsili Nasreddin Hoca Behzat Uygur’un protokol tarafından programa davet edilmesiyle başladı. Nasreddin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nden çıkan temsili Nasreddin Hoca, eşeğine ters binerek kortej eşliğinde Nasreddin Hoca Meydanı’na yürüdü. Hoca, heybesinden şeker dağıttı. Daha sonra Yeniköy Mahallesi’ndeki bir çiftlikte bulunan gölete maya çalma merasimi yapıldı.

İlk olarak yoğurt mayalayan temsili Nasreddin Hoca Behzat Uygur, “Mutlaka tutmasını istediğim bir dileğim var. Biliyorsunuz önümüz bayram, bayramlarda da geleneklerimiz çok önemlidir. Bayramın en güzel tarafı da barıştır, küslerle barışmaktır. Dünyaya şöyle bir baktığımız zaman en güzel dilenecek şeyin barış olduğuna inanıyorum ve diyorum ki bu yıl mayayı yurtta, dünyada barış için çalıyorum” ifadelerini kullandı. Temsili hocanın ardından protokol mensupları da yoğurt mayaladı.





Nasreddin Hoca Meydanı’nda düzenlenen şenlik açılış programında konuşan Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, “Nasreddin Hocamızın fıkraları üstünden, ne kadar zaman geçse de güncelliğini her zaman korumuştur. Hocamız, akıl danışılan, adaletine güvenilen, değerli bir zat ve Türk İslam dünyasının gülen yüzüdür. Nasreddin Hoca bizden biridir, bizim dünümüzdür; biz ise onun yarınıyız. O nedenle aramızda çok güçlü bir bağ vardır.” şeklinde konuştu. Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Übeyit Aça; binlerce güzelliğe ev sahipliği yapan Konya’nın en önemli zenginliklerinden birinin Nasreddin Hoca olduğunu söyleyerek “Kadim tarihimizin en kıymetli şahsiyetlerinden biri olan Nasreddin Hoca; zekası, bilgeliği, nüktedanlığı ile milletimize asırlardır ilham kaynağı olmaktadır. Medeniyetimizin en büyük hiciv ustası Nasreddin Hoca’nın o meşhur fıkralarını ne zaman işitsek yüzünde bir tebessüm, gönlünde bir mutluluk yaşar. Üzerinden yüzyıllar geçse de tüm hikayeleri nice anlamlar barındıran ve her biri ayrı ayrı dersler çıkarılacak niteliktedir” ifadelerini kullandı.

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“DÜNYADA NASREDDİN HOCA DENİNCE AKLA AKŞEHİR GELİR”

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ise şunları söyledi:

“Çok şanslı bir şehrin evlatlarıyız. Büyüklerimiz Nasreddin Hoca’sına 1959 yılında ilk festivali yaparak sahip çıkmış. Akşehir gerçekten kadim bir şehir. Seyyid Mahmud Hayrani’si var, Nahcivani Hazretleri var, daha birçok büyüğü, dervişi var. Tarık Buğra bu şehirde yetişmiş. Nasreddin Hoca bu ülkenin, bu coğrafyanın gerçekten çok öne çıkarılması gereken maneviyatı, kültürü ve hiciv sanatıyla insanlara yaşam derslerini çok güzel fıkralarla vermiş büyük bir zat. Değerli hemşehrilerim herkes şunu bilmeli! Dünyada Nasreddin Hoca denince akla Akşehir gelir. Akşehir denince de Nasreddin Hoca gelir. Biz bu değeri 63 yıl değil ebedi olarak devam ettireceğiz ve gelecek nesillere de en iyi şekilde aktaracağız ”diye konuştu.

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Konya Valisi Vahdettin Özkan, böyle bir iklimi, atmosferi teneffüs etmekten büyük bir gurur ve memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Tarihimizin derinliklerinden sudur edip gelen, böylesine manevi bir ziyafetin muhatabı olmak çok zevk verici olsa gerek. Hocamızın teşrifiyle torunlarına vereceği mesajlar elbette ki çok kıymetli. Bu sene barış, dostluk teması dünyanın ve bütün insanlığın ihtiyaç duyduğu bir tema. Bu temanın etrafında bütün insanlığın birleştirilmesi temel talebimiz” dedi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da 63. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri vesilesiyle Akşehir'de bulunmaktan büyük bir memnuniyet ve mutluluk duyduğunu belirterek, “Bilge insan Nasreddin Hoca akılla, hoşgörüyle, barışla yeryüzünde bir cennetin oluşturulması itibariyle kendisi Akşehir’i dünyanın merkezi ilan etmiş ama bu fikirleriyle kendisini insanlığın merkezi kılmıştır. Fikirleri o kadar benimsenmiş ki bir yol göstericisi olarak görülmüş. Atamız, bu bilge insan tüm insanlığa örnek olmuş. Sevgiyi, barışı, aklı, hoşgörüyü fikirleriyle tüm insanlığın benimsemesi için büyük bir misyon üstlenmiş. Biz de onun evlatları olarak kendisiyle gurur duyuyor, rahmetle, minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Törende son olarak kürsüye gelen temsili Nasreddin Hoca Behzat Uygur, “Bunca yıldır kıssalarımla, fıkralarımla, sözlerimle size iyiliği, güzelliği, sevgiyi, saygıyı aşıladım. Görüyorum ki bu aşılar tutmuş. Bunların hepsini size mizahla anlattım. Sizleri güldürerek anlattım. Malum önümüz bayram. Çok güzel bayram geleneklerimiz var bizim. O yüzden nerede o eski bayramlar demek yerine, bayramları ve o güzel gelenekleri yaşatmaya çalışalım. Eskisinden daha da güzel olsun bayram” dedi.

YERLİ VE YABANCI HALK DANSLARI ŞENLİĞE RENK KATIYOR

63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Akşehir’de gösteriler sergileyen yerli ve yabancı halk dansları ekipleri yaptıkları dansları ve şovlarıyla izleyenlere keyifli dakikalar yaşatıyor. Nasreddin Hoca Şenliği etkinlikleri kapsamında; Akşehir Spor Kulübü Halk Oyunları Ekibi, Trabzon İmece, Bulgaristan, Adana Çep MTAL, KKTC, Denizli Destan, Moldova, Denizli Grangaz, Edirne Belediyesi, Bosna Hersek ekipleri tarafından Cumhuriyet Meydanında gösterileriler sunuldu. Grupların birbirinden değişik kıyafetleri ve otantik dansları seyirciler tarafından büyük beğeniyle izleniyor. 10 Temmuz akşamına kadar devam edecek olan 63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamı boyunca halk dansları ekipleri çeşitli meydan ve mahallelerde gösterilerini sergilemeye devam edecek.

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ÇOCUKLAR VE YETİŞKİNLER İÇİN TİYATRO KEYFİ

63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği boyunca her gün tiyatro izlemenin keyfini yaşayacak olan Akşehirli çocuklar ve yetişkin izleyiciler birbirinden güzel tiyatro oyunları ile buluşuyor. Akşehirli çocuklar ‘Mutluluk Diyarı, Sihirli Reçeller, Masal Diyarından Günümüze, Okyanus Müzikali, Yere Düşen Elma isimli oyunları izlerken, yetişkinlerde ‘Piknik Sepeti, Selvi Boylum Az Boyalım, Son 5 Dakika, Ömrümün Sonuna Kadar’ adlı oyunlarla buluşacak.

Konserlere Büyük İlgi

63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Akşehir Nasreddin Hoca Açık hava Tiyatrosu’nda da her akşam bir konser düzenleniyor. Şenliğin ilk günü Türk halk Müziği konseri ile Erhan Uslu sahne alırken, ikinci günü ise ünlü müzik grubu Kolpa konser alanını dolduran gençlere muhteşem bir gece yaşattı. Şenlik boyunca Mielihat Gülses, Pinhani, Mustafa Yıldızdoğan ve Bengü konserleri Akşehirli müzikseverlerle buluşmaya devam edecek. 63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği; kültür sanat atölyeleri, sergiler, en güzel gözlü eşek yarışması, eşeğe ters ve düz binme yarışmaları ve çeşitli gösterilerle dolu dolu bir şekilde 10 Temmuz Pazar akşamına kadar devam edecek.

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