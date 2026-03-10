Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Konya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: Bir kişi yaralandı

Konya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: Bir kişi yaralandı

18:4010/03/2026, Salı
G: 11/03/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yerde güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yerde güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya’nın Akşehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Yarenler Mahallesi Küçükağa Caddesi’nde meydana gelen kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Konya’nın Akşehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Yarenler Mahallesi Küçükağa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.U. idaresindeki 42 BEN 367 plakalı otomobil ile K.Y. yönetimindeki 42 AZZ 972 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü K.Y. yola savrularak yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yerde güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.


#Konya
#Akşehir
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okullarda ikinci ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? Mart ara tatili bu hafta mı başlıyor? 2026 ara tatil tarihleri