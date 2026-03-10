Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ordu’da trafik kazası: 6 kişi yaralandı

Ordu’da trafik kazası: 6 kişi yaralandı

23:4110/03/2026, Salı
IHA
Sonraki haber
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Ayazlı Mahallesi’nde yaşanan kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Ayazlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrfan D. (60) yönetimindeki 55 ACR 005 plakalı otomobil, Kumru-Korgan yolu üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti. Otomobil, karşı şeritten gelen İbrahim Z.’nin (38) kullandığı 52 ACS 542 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte Yasemin Z. (36), B.Z. (20), D.Z. (3) ve Halime D. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Fatsa Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel hastanelere kaldırıldılar. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


#Ordu
#kaza
#yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okullarda ikinci ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? Mart ara tatili bu hafta mı başlıyor? 2026 ara tatil tarihleri