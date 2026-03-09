İzmir'de zincirleme kaza: Üç yaralı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerden E.D. ile N.P. ve araçta yolcu olarak bulunan G.P. (9) yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Çınarköy Caddesi’nde trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.