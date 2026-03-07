7 bin 550 sikkenin yurt dışına kaçırılması engellendi

Yeni Şafak
10:537/03/2026, Cumartesi
DHA
Yapılan detaylı aramada, yasal yük içerisine gizlenmiş 15 paket içerisinde, farklı ebat ve boyutlarda toplam 7 bin 550 adet sikke ve figür türü tarihi eser ele geçirildi.
İzmir'de Çeşme Ulusoy Limanı'nda bir araçta yapılan kontrollerde; yasal yük içerisine gizlenmiş 15 paket içerisinde, farklı ebat ve boyutlarda 7 bin 550 adet sikke ve figür türü tarihi eser ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında İtalya’nın Trieste Limanı’na gitmek üzere Çeşme Ulusoy Limanı'na gelen bir araç, riskli olarak değerlendirildi. X-ray taramasına sevk edilen araçta yapılan kontrollerde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Detaylı aramada, yasal yük içerisine gizlenmiş 15 paket içerisinde, farklı ebat ve boyutlarda toplam 7 bin 550 adet sikke ve figür türü tarihi eser ele geçirildi. Eserlerin eski dönemlere ait kültür varlıkları olduğu değerlendirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada, "Söz konusu kaçakçılık girişimiyle ülkemizin tarihi ve kültürel mirasının yurt dışına çıkarılmasının önüne geçilmiştir. Gümrükler Muhafaza Teşkilatımız; kültür varlıklarımızın korunması, tarihi mirasımızın kaçakçılığının önlenmesi ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılması amacıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Olayla ilgili olarak Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatılmıştır" denildi.



#İzmir
#Çeşme Ulusoy Limanı
#sikke
#tarihi eser
