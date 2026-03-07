7 bin 550 sikkenin yurt dışına kaçırılması engellendi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında İtalya’nın Trieste Limanı’na gitmek üzere Çeşme Ulusoy Limanı'na gelen bir araç, riskli olarak değerlendirildi. X-ray taramasına sevk edilen araçta yapılan kontrollerde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Detaylı aramada, yasal yük içerisine gizlenmiş 15 paket içerisinde, farklı ebat ve boyutlarda toplam 7 bin 550 adet sikke ve figür türü tarihi eser ele geçirildi. Eserlerin eski dönemlere ait kültür varlıkları olduğu değerlendirildi.