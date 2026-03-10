Beton mikseri dere yatağına uçtu: Sürücü yaralı

Kastamonu’da beton mikseri köprüden yaklaşık 8 metre aşağıdaki dere yatağına yuvarlandı. Kazada araçta sıkışan sürücü ekiplerin müdahalesiyle çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu’nun Şenpazar ilçesinde köprüden dere yatağına yuvarlanan beton mikserinin sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, Şenpazar ilçesi Düzsamay mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.M. idaresindeki 37 ABT 664 plakalı beton mikseri, Şehriban Çayı’nın üzerinden geçen köprüden yaklaşık 8 metre aşağıdaki dere yatağına yuvarlandı. Kazada sürücü ağır yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.