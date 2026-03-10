Beton mikseri dere yatağına uçtu: Sürücü yaralı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.