Kastamonu’da iki ev ve bir ambar alev alev yandı

Kastamonu’da iki ev ve bir ambar alev alev yandı

18:528/03/2026, Pazar
IHA
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine bağlı Keşlik köyünde sobadan çıktığı tahmin edilen yangında iki ev ile bir ambar kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Bozkurt ilçesine bağlı Keşlik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.’ya ait evde sobadan çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. 

Alevler, S.Ç.’ye ait eve ve bir ambara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 

 Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangın söndürülürken, iki ev ile bir ambarda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

