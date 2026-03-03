Otomobili küle dönmekten itfaiye kurtardı

Olay, Cide ilçesi İlçe Otogarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Fiat marka otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü aracı durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.