Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samsun
Tramvay ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı

Tramvay ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı

18:4810/03/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
Kamyon ile çarpışan tramvaydaki 2 kişi yaralandı
Kamyon ile çarpışan tramvaydaki 2 kişi yaralandı

Samsun'da Büyükşehir Belediyesine ait tramvay ile hemzemin geçitten geçmeye kamyon çarpıştı. Kazada, kamyon şoförü Mustafa Ç. ile tramvaydaki 2 yolcu yaralandı.

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde tramvay ile kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Şabanoğlu Mahallesi İlkadım Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, vatman Recep S. (40) idaresindeki Büyükşehir Belediyesi’ne ait tramvay ile hemzemin geçitten geçmeye çalışan Mustafa Ç. yönetimindeki 55 AIR 612 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada, kamyon şoförü Mustafa Ç. ile tramvaydaki 2 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



#Kaza
#Tramvay
#Kamyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SGK Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi 2026! Ramazan Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, bu hafta yatar mı? 4A, 4B, 4C'li...