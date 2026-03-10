Yeni Şafak
Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 yaralı

23:4210/03/2026, Salı
IHA
Yaralanan sürücü, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı
Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Altınoluk Mahallesi’nde kontrolden çıkan bir otomobilin refüje çıkması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, araçta maddi hasar oluştu.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarptığı kazada sürücü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı üzerinde, 38 GN 898 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak ağaca çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan sürücüyü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Çalışmaların ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



