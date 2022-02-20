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KONYA

Konya'da tur otobüsü devrildi: 6 ölü 41 yaralı

İzmir’den Nevşehir-Kapadokya’ya geziye gidenleri taşıyan tur otobüsü, Konya-Aksaray karayolunda buzlanma nedeniyle yoldan çıkıp şarampole devrildi. Kazada 6 kişi öldü, 41 kişi yaralandı. Otobüsün iki şoförü gözaltına alındı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Konyada tur otobüsü devrildi: 6 ölü 41 yaralı
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kapadokya gezisine giden grup trafik kazası geçirdi. Metin Çetindaş idaresindeki 48 J 8149 plakalı Enkotur’a ait otobüs, Konya-Aksaray karayolunun 50. kilometresinde dün sabah 06.30’da yoldan çıkıp şarampole devrildi. Kazada Yasemin Özkan, Nazan Uysal, Mustafa Karakan, Mehmet Avcık, Büşra Nur Kaçan ve Aslıhan Akdoğan hayatını kaybederken, 41 kişi de yaralandı. Tur otobüsünün İzmir’den Nevşehir Kapadokya bölgesine geziye gidenleri taşıdığı öğrenildi.

ŞOFÖRLER GÖZALTINDA

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda otobüsün 2 şoförü gözaltına alındı. Konya Valisi Vahdettin Özkan, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaralıları ziyaret etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Vali Özkan’dan bilgi aldı. Kazadan emniyet kemeri bağlı olduğu için kurtulduğunu anlatan tur rehberi Efe Taş, “En öndeydim, emniyet kemerim bağlıydı. Yola çıkarken de emniyet kemeri uyarılarımızı yapmıştık. Çok feci bir kazaydı. Hızımız yavaştı, buzlanma olduğu için kaza yaptık” diye konuştu.

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