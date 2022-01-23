Gündem Konyada yoğun kar nedeniyle karayolları ulaşıma kapandı
KONYA

Konya'da yoğun kar nedeniyle karayolları ulaşıma kapandı

Konya'da yoğun kar nedeniyle kenti Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aksaray ve Isparta'ya bağlayan karayolları ulaşıma kapandı. Bölge trafik ekipleri tarafından Konya-Ankara, Konya-Aksaray, Konya-Antalya, Konya-Afyonkarahisar, Konya-Beyşehir ve Konya-Adana kara yollarında araç geçişi durduruldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Konyada yoğun kar nedeniyle karayolları ulaşıma kapandı
Konya’yı komşu şehirlere bağlayan Ankara, Antalya, Afyonkarahisar, Aksaray, Adana ve Isparta karayolları tüm araçların ulaşımına kapatıldı.

Konya'da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Şehirlerarası karayollarında etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara sebep oldu.

Kar nedeniyle saat 23.50 itibariyle kenti Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aksaray ve Isparta'ya bağlayan karayolları ulaşıma kapanırken, Konya- Karaman yolunda ise ulaşım devam etti.

Bölge trafik ekipleri tarafından Konya-Ankara, Konya-Aksaray, Konya-Antalya, Konya-Afyonkarahisar, Konya-Beyşehir ve Konya-Adana kara yollarında araç geçişi durduruldu.

Beyşehir-Konya arasındaki karayolu güzergahında etkisini gösteren yoğun kar yağışı, kar fırtınası ve buzlanma dolayısıyla ulaşım her iki yönden de araç trafiğine kapatıldı. Beyşehir kent merkezinde TOKİ kavşağında önlem alan trafik ekipleri de Beyşehir-Konya Karayolu’nu saat 23.00’ten itibaren tüm araçların geçişine kapattı.

Beyşehir kent merkezinden Konya istikametine gidecek araçların geçisine izin verilmezken, Konya yönüne gitmek isteyen araçlar, Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezi önündeki kavşaktan geriye çevriliyor.


Çekici gibi araçlar ise Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezi’nin otoparkında bekletilirken, yolcu otobüsleri dinlenme tesislerine yönlendirilmeye başlandı.


Karayolları ve belediye ekipleri, yolları trafiğe açabilmek için yoğun çalışma yapıyor.

Öte yandan kent merkezinde de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Araçlar trafikte ilerlemekte zorlanıyor.

Şehir merkezinde belediye kar küreme araçları çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kazanan çıkmadı

Kazanan çıkmadı

​Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile berabere kaldı.
Vakaların yarısı İstanbulda

'Vakaların yarısı İstanbul'da'

​Türkiye'nin 22 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.
Rüşvete fahiş zam

Rüşvete fahiş zam

​Selçuk Erdağı istediği rüşveti koparmak için her yola başvurmuş.
Kremlin'den 'Truva' taktiği

Kremlin'den 'Truva' taktiği

​İngiltere Dışişleri Bakanlığı: Rusya, Ukrayna'da Rus yanlısı politikacılarla bağlantılı.
Konya'da kara yolları trafiğe kapatıldı

Konya'da kara yolları trafiğe kapatıldı

​Yoğun kar yüzünden Karaman hariç çevre illerle bağlantı sağlayan tüm yollar kapatıldı.
Toplu değil bireysel hareket oldu

Toplu değil bireysel hareket oldu

​Bakan Nebati, 20 Aralık'taki kur hareketleri hakkında TBMM'ye bilgi verdi.
Tarama testlerini ihmal etmeyin

Tarama testlerini ihmal etmeyin

​Kovid, meme kanseri teşhisinde kilit rol oynayan mamografi çekimlerini etkiledi.
Almanya NATO'yla değil

Almanya NATO'yla değil

​Almanya, Ukrayna krizinde ABD ve NATO'dan bağımsız hareket ediyor.
DEVA il başkanı FETÖ'den tutuklandı

DEVA il başkanı FETÖ'den tutuklandı

​Mustafa Günaydı, FETÖ'nün yeniden yapılanma faaliyetleriyle suçlanıyor.
Biz dini hayatın içinde öğrendik

Biz dini hayatın içinde öğrendik

​Prof. Dr Sadettin Ökten'ten ebeveynlere dini eğitim tavsiyeleri.
2071'e uzanan bir hikaye

2071'e uzanan bir hikaye

​İskender Pala'nın yeni romanı 'A-71' Türkiye'nin 2071 vizyonunu mesele ediyor.
Mutfağın 'Zihni Sinir' gereçleri

Mutfağın 'Zihni Sinir' gereçleri

​Teknolojik gelişmeler mutfakları icat çöplüğüne çevirdi.

AFAD, merkez üssü Balıkesir olan depremin büyüklüğünü açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.