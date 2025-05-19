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Köpeğin ısırdığı çocuk yaralandı

Köpeğin ısırdığı çocuk yaralandı

17:3619/05/2025, Pazartesi
DHA
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Köpeğin ısırdığı çocuk yaralandı
Köpeğin ısırdığı çocuk yaralandı

Kayseri'de millet bahçesinde ağaca bağlı sahipli köpek tarafından ısırılan Metehan D. (4), hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kayseri'de millet bahçesinde ağaca bağlı sahipli köpek tarafından ısırılan Metehan D. (4), hastaneye kaldırıldı.

Millet bahçesine bugün saat 15.30 sıralarında ailesiyle birlikte gelen Metehan D., K.B.'ye ait ağaca bağlı köpeği gördü. Köpeğin yanına yaklaşan Metehan D., hayvan tarafından boynundan ısırıldı.

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metehan D., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



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