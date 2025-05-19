Kursa gitmek için evden çıkan genç kıza köpek sürüsü saldırdı: Sürücülerin kornası sayesinde kurtuldu

Zehra'nın babası Ahmet Hamdi Küçük, Dün sabah 8 buçukta ağlayarak beni aradı. Kurs yolunda her gün bu köpekleri seviyor ilgileniyor. Kendisi de bir hayvansever aslında. Köpeklerin ona doğru saldırdığını söyledi. Bende eve dönmesini ya da beklemesini söyledim. Yaklaşık 2 dakika sonra bir video yolladı, gidebileceğini düşünmüş ama köpekler üstüne saldırmış, yoldan geçerken bazı arabalar kornaya basmış ve kızı kurtarmışlar. Ağlayarak geri geldi, kursa da gidemedi. Burada her gün 3- 4 tane olan olaydan birisi bu, çünkü bölge olarak çok fazla çocuğun ve yaşlının olduğu bir yer. Hem sağlık ocağı var hem iki tane okul var. Arkamda gördüğünüz okulda bin 600 kişi var aşağıdaki lisede 800 kişi var. Sadece sağlık ocağındaki 7 doktorun 2 bin 400'e yakın hastası var. Bu bölgenin önü ve arkası açık olduğu için birazcık da köpeklerin üreme ve yaşam alanı. Maalesef biz de bazen kedileri, köpekleri besliyoruz ama bu semtin dışından gelip burada besleyenler ve burada üremelerini sağlayan insanlar var ve belediye hiçbir şey yapmıyor. Yaklaşık yedi yıldır çok mücadele ediyoruz, en azından bir barınak yapılması için çok uygun olanlar var burada. Destek de olmak istiyoruz ama belediyenin yaptığı hiçbir şey yok. Hemen hemen her gün birisine saldırıyor ya duyuyoruz ya da görüyoruz. Hemen bunu belediyeye bildiriyoruz ama bize geri döneceklerini söylüyorlar dedi.