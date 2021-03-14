Gündem Köpek ölen köpeğin başından saatlerce ayrılmadı
VAN

Köpek ölen köpeğin başından saatlerce ayrılmadı

Van'ın Erciş ilçesinde, bir köpek ölü olarak bulundu. Ölen köpeğin başında bekleyen ve kardeşi olduğu değerlendirilen köpek saatlerce başında bekledi. Belediye ekiplerinin ölen köpeği almasıyla diğer köpek bölgeden ayrıldı.

Haber Merkezi DHA
Köpek ölen köpeğin başından saatlerce ayrılmadı
Köpek ölen köpeğin başından saatlerce ayrılmadı

Van'ın Erciş ilçesinde, bir köpek ölü olarak bulundu. Ölen köpeğin başında bekleyen ve kardeşi olduğu değerlendirilen köpek saatlerce başında bekledi. Belediye ekiplerinin ölen köpeği almasıyla diğer köpek bölgeden ayrıldı.

BAŞINDAN AYRILMADI


Erciş Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarını toplayıp, barınağa götürmek için çalışma yaptı. Ekipler, Van Yolu Mahallesi'nde bir bahçede, ölü bir köpeğin olduğu üzerine bölgeye gitti. Ekipler ölen köpeğin başında başka bir köpeğin olduğunu gördü. Köpek, saatlerce ölü köpeğin başından ayrılmadı. Ölü köpek, belediye ekipleri tarafından alınarak boş bir alana gömüldü. Diğer köpek ise doğal yaşama geri döndü.


Sinan Yaşar, iş yerinin arka bahçesinde ölü bir köpek olduğunu fark ettikten sonra belediye ekiplerine haber verdiklerini belirterek, "Ölü köpeğin başında, aynı ona benzeyen başka bir köpek vardı. Ben de aç olduğunu düşünerek ölü köpeğin başında bekleyen ve kardeş olduğunu düşündüğüm köpeğe yiyecek bıraktım. Aradan birkaç saat geçince kardeş köpeğin, ölü köpeğin başından ayrılmadığını fark ettim. Bunun üzerine de Erciş Belediyesi'ni arayarak buradaki durumu anlattım. Belediye ekipleri de buraya gelerek ölü köpeği, bulunduğu yerden aldılar. Tabi ölü köpek alınınca, kardeş köpek da oradan ayrılıp, doğal yaşama geri döndü "dedi.

Abone Ol Google News
Fenerbahçenin Kadıköy kabusu

Fenerbahçe'nin Kadıköy kabusu

​Sarı lacivertliler şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı.
Dünyanın en güzel golü olmaya aday

Dünyanın en güzel
golü olmaya aday

​Takım arkadaşları bile bu gole inanamadı.
Cerablus ve Baba balistik füze saldırısı

Cerablus ve Bab'a
balistik füze saldırısı

Fırat Kalkanı bölgesinde sivil yerler hedef alındı.
Türklerin yaptığı <br>ilk savaş uçağı

Türklerin yaptığı
ilk savaş uçağı

Nuri Demirağ'ın gerçekleştiremediği hayali.
Hollanda'da bugün

Hollanda'da bugün

Hollanda polisi, köpek ve copla müdahale etti.

Destan yazanlara <br>mektup yaz

Destan yazanlara
mektup yaz

Sağlık çalışanları için "dijital mektup" çağrısı.
Umutlandıran tablo

Umutlandıran tablo

Tedirgin eden yükselişin ardından düşüş başladı.
Yasak yokmuş gibi!

Yasak yokmuş gibi!

Yenikapı Sahili doldu taştı.
Komşu rahatsız oldu!

Komşu rahatsız oldu!

​Yunanistan, Türkiye'yi ABD'ye şikayet etmiş.
Gol sesi çıkmadı

Gol sesi çıkmadı

​Trabzonspor deplasmanda Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı.

​Bakan Koca'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı.

Bakan Soylu'nun annesi Servet Soylu son yolculuğuna uğurlanıyor.
Meghan'ın mağduriyeti kaç para?

Meghan'ın mağduriyeti kaç para?

​Ülkede müslümanlar ve siyahlar sistematik ırkçılığın kurbanı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.