Köpek yüzünden 2 yılda 107 can

Son yıllarda artış gösteren köpek popülasyonu nedeniyle sokaklarda, caddelerde, sahillerde, parklarda, yürüyüş ve bisiklet parkurlarında zaman zaman başıboş köpek saldırıları yaşanıyor. Türkiye'de uzun zamandır gündemde yer alan başıboş köpekler ve saldırılarına karşı yasal düzenleme hazırlıkları sürerken sokakların güvenli olmasını isteyen vatandaşlar yetkililerden çözüm bekliyor.

POPÜLASYON GİDEREK ARTIYOR

Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği'nce (GÜSODER) hazırlanan "Başıboş Köpek Sorunu Raporu"na göre, Türkiye'de yaşayan yaklaşık 5 milyon sahipsiz köpek doğrudan veya dolaylı yollardan insanların ölmesine ve yaralanmasına neden oluyor. Raporda, köpek popülasyonunun doğrusal değil üstel olarak arttığı, her doğan yavrunun yaşadığı varsayımıyla bir bölgedeki dişi ve erkek köpeğin bir yıl sonunda 16 yavrusu olduğu ve rakamın yıllara vurulduğunda popülasyonun katlanarak arttığı kaydediliyor.

YÜKSEK TEHLİKE KATEGORİSİNDE YER ALIYOR

Raporda, son 2 yılda Türkiye'de 50'si çocuk, 107 kişinin köpek saldırıları ve köpeklerin neden olduğu trafik kazaları sonucu hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü verilerine göre de Türkiye'de kuduz riskli temas sayısı 2023'te 438 bine ulaştı. Özellikle köpek dışkısından bulaşan ve çok ağır cerrahi maliyetleri olan "kist hidatik" hastalığı 2005-2019 arasında 8,8 kat arttı. Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yayımladığı "Kuduz Riskli Temasın Yüksek Olduğu Ülkeler" ve "Kist Hidatik Tehlikesinin Yüksek Olduğu Ülkeler" haritasında "yüksek tehlike" kategorisinde yer alıyor. ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Çek Cumhuriyeti, İrlanda, Finlandiya, Japonya, İsveç, Norveç, Kanada ve Avustralya gibi ülkelerin dışişleri bakanlıkları, resmi internet sitelerinde Türkiye'ye gidecek vatandaşlarına "saldırgan başıboş köpekler" ve "kuduz" riski hakkında uyarılarda bulunuyor.

SOKAKLARDA BAŞIBOŞ KÖPEK OLMASIN

Türkiye'de kist hidatik vakalarında ciddi artış yaşandığını dile getiren GÜSODER İstanbul Temsilcisi Dr. Ercan Özçelik, bu hastalıktan dolayı ağır ameliyatlar geçiren insanların olduğunu, birkaç ay önce kadın bir kardiyoloğun bu hastalıktan vefat ettiğini ve bu konunun artık sürdürülemez boyutlara geldiğini vurguladı. Sorunun çözümü noktasında sokaklardan, yaban hayvanlarının ve meraların olumsuz etkileneceği ortamlardan, plajlardan ve parklardan başıboş köpeklerin acilen toplanması gerektiğini söyleyen Özçelik, “Reçetenin bir numaralı ilacı, çözüm yöntemi bu olmalıdır. Başıboş köpekleri topladıktan sonra bölgeye, imkana ve oradaki yerel yönetimlerin şartlarına göre hangi çözümü uygulayacakları tamamen devletimizin bileceği iştir. Biz de zaten dernek olarak diyoruz ki anayasal hakkımız olan sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşayabilmek adına bizi başıboş köpeklerden kurtarın” ifadelerini kullandı.

Bu kez okul bahçesinde saldırdı

Muğla Bodrum’da okulun bahçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan ikinci sınıf öğrencisi Duru Fidanboylu, yaşadığı korkuyu üzerinden atamıyor. Yardıma koşan bir velinin müdahalesiyle köpekten kurtulan öğrenci, bölgeye yakın sağlık ocağına götürüldü. Karın ve bel bölgesinde ısırık ve derin pati izleri oluşan küçük kız, büyük korku yaşadı. Saldıran köpek ile beraberindeki bir köpek, ekiplerce belediyenin geçici hayvan barınağına götürüldü. Baba Hüseyin Fidanbolu “Aynı gün aynı okulda iki vaka daha yaşanmış. İki çocuk daha köpeğin saldırısına uğramış. Konu adli vaka oldu. Ben kızıma devlet hastanesinde kuduz iğnesi vurduruyorum. Üç iğnesi daha yapılacak. Çocuğumun psikolojisi bozuldu, evin bahçesine bile çıkartsam köpek sesi duyduğunda koşarak eve geliyor. Evden çıkmak bile istemiyor” diye konuştu.

ÖNLEM ALINMALI

Anne Ayten Fidanboylu da yaşananlar nedeniyle çok üzgün olduğunu dile getirerek, sahipsiz hayvanların toplanmasını istedi. Kimsenin çocuğunun canının yanmasını istemediğini kaydeden Fidanboylu, "Hayvanları seviyoruz sahip çıkılsın, beslensin ama okul çevresinde ve bahçesinde değil. Bu konuda önlem alınsın. Hiçbir çocuğa da zarar vermesin istiyorum. Kızım köpek sesi duysa koşarak eve geliyor, korkuyor. Psikolojisi bozuldu. Okula getirdim ama çevrede köpekler olduğu için bırakıp gidemiyorum, aklım hep onunla. Tüm günümüzü okulda geçirmek zorunda kalıyoruz" dedi.







